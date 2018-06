Rain Carbon procède au réalignement de sa gamme de produits

« Le réalignement de nos segments commerciaux permettra à notre société de se focaliser davantage sur les produits nouvellement développés, qui offrent des avantages environnementaux à nos clients, ainsi que sur les produits qui répondent aux besoins de certains domaines à forte croissance », a déclaré Gerry Sweeney, président de Rain Carbon. « La transition vers des Matériaux avancés nous permet de placer davantage l'accent sur les produits haut de gamme tels que CARBORES® et PETRORES®, qui sont utilisés dans le cadre d'applications spécialisées, parmi lesquelles les batteries lithium-ion et le stockage énergétique. »

La Société a procédé au réalignement de ses produits aux côtés des nouveaux segments, en déplaçant certains produits du segment Carbone vers le segment Matériaux avancés (voir tableau ci-dessous). « La révision de nos informations sectorielles fournit une représentation plus précise de notre activité et de notre orientation stratégique à l'avenir », a déclaré Sweeney.

En phase avec la modification de ses informations sectorielles, Rain Carbon évaluera sa gamme de produits existante afin de veiller à ce que la Société possède le mix produit adéquat, et que son offre soutienne l'accent accru placé par la Société sur les domaines à forte croissance.

« Notre engagement stratégique consiste à fournir à nos clients avant-gardistes les matières premières dont ils ont besoin pour réussir, et auxquelles ils devraient s'attendre de la part d'un producteur de matériaux avancés », a déclaré Sweeney. « Dans le même temps, cette transition devrait stimuler de nouvelles initiatives stratégiques ainsi que de futures offres de marché, afin d'améliorer davantage notre performance. »

Sweeney a ajouté que le nouveau segment ainsi que son potentiel de croissance ne limitaient en aucun cas l'engagement de la Société en faveur de son activité Carbone.

« Les stratégies de nos segments Carbone et Matériaux avancés sont particulièrement intégrées et interdépendantes », a-t-il déclaré. « Notre accent accru sur la distillation pétrochimique au cours des dernières années fournit davantage de produits pour notre segment Carbone sur le marché difficile des matières premières, tout en offrant des matières premières supplémentaires dans le cadre de la stratégie de croissance de notre segment Matériaux avancés. Nous demeurons fermement engagés en faveur du segment Carbone de notre entreprise, et nous réjouissons des opportunités que peut offrir notre stratégie du segment Matériaux avancés. »

À propos de Rain Carbon Inc.

Rain Carbon Inc. est un producteur verticalement intégré leader mondial de matériaux à base de carbone et de matériaux avancés, qui constituent des matières premières essentielles pour les produits de base de la vie quotidienne. Nous exerçons nos activités sur deux segments commerciaux : le carbone et les matériaux avancés. Notre segment commercial Carbone transforme les produits dérivés issus du raffinage pétrolier et de la production sidérurgique en produits à base de carbone à valeur élevée, qui constituent des matières premières essentielles pour les secteurs de l'aluminium, des électrodes de graphite, du noir de carbone, de la préservation du bois, du dioxyde de titane, des matériaux réfractaires, et de plusieurs autres secteurs mondiaux. Notre segment Matériaux avancés étend la chaîne de valeur de notre traitement du carbone via la transformation en aval innovante d'une partie de notre production de carbone, de produits pétrochimiques et d'autres matières premières en matériaux avancés à valeur élevée et respectueux de l'environnement, qui constituent des matières premières essentielles pour les secteurs des produits chimiques spécialisés, des revêtements, de la construction, de l'automobile, du pétrole, ainsi que de plusieurs autres secteurs mondiaux. Nous entretenons des relations de longue date avec la plupart de nos principaux clients, qui incluent plusieurs des plus grandes sociétés des secteurs mondiaux de l'aluminium, des électrodes de graphite et des produits chimiques spécialisés, ainsi qu'avec la plupart de nos principaux fournisseurs de matières premières, qui incluent plusieurs des plus grands raffineurs de pétrole et producteurs sidérurgiques au monde. La sophistication de nos processus de pointe à grande échelle nous confère la flexibilité nécessaire pour capitaliser sur des opportunités de marché, en procédant à une sélection à partir d'un large éventail de matières premières, en ajustant la composition de notre mix produit, ainsi qu'en fabriquant des produits qui répondent aux spécifications exigeantes de nos clients, notamment plusieurs produits plus écologiques et spécialisés. Nos installations de production et notre réseau logistique global intégré nous positionnent également de manière stratégique pour capitaliser sur des opportunités de marché, en répondant à la demande de fourniture de matières premières et de produits à l'échelle mondiale, à la fois sur les marchés établis et émergents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.raincarbon.com.

