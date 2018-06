Rain Carbon ordnet Produktportfolio neu

„Die neue Ausrichtung der geschäftlichen Bereiche ermöglicht unserem Unternehmen mehr Fokus auf neu entwickelte Produkte, welche unseren Kunden Umweltnutzen eröffnen und solche, die dem Bedarf bestimmter Bereiche mit hohem Wachstum dienen", sagte Gerry Sweeney, Präsident von Rain Carbon. „Die Verschiebung zu Advanced Materials ermöglicht uns mehr Nachdruck auf Premiumprodukte wie CARBORES® und PETRORES®, die für Spezialanwendungen wie Lithium-Ionen-Batterien und Stromspeicherung genutzt werden."

Das Unternehmen hat seine Produkte in die neuen Bereiche aufgeteilt, von denen manche vom Bereich Carbon in den Bereich Advanced Materials verschoben wurden (siehe nachfolgende Tabelle). „Die Neustrukturierung unserer Betriebsbereiche repräsentiert unser Geschäft und unseren künftigen strategischen Fokus besser", sagte Gerry Sweeney.

In Übereinstimmung mit der Änderung der Betriebsbereiche wird Rain Carbon das vorhandene Produktportfolio einer Prüfung unterziehen, um zu gewährleisten, dass die richtige Produktmischung vorliegt, und dass das Angebot den stärkeren Schwerpunkt des Unternehmens bei Bereichen hohen Wachstums unterstützt.

„Wir fühlen uns strategisch verpflichtet, innovativen Kunden die Rohmaterialien zu liefern, die sie für den Erfolg benötigen und die sie von einem Produzenten von Advanced Materials erwarten können", sagte Gerry Sweeney. „Gleichzeitig stimuliert dieser Übergang strategische Initiativen und Marktangebote, um unsere Leistung weiter zu verbessern."

Gerry Sweeney setzte hinzu, dass das neue Segment und dessen Wachstumspotential das Engagement des Unternehmens im Bereich Carbon in keiner Weise vermindern.

„Unsere Strategie der Bereiche Carbon und Advanced Materials ist integriert und es besteht gegenseitige Abhängigkeit", sagte er. „Unser verstärkter Schwerpunkt auf petrochemische Destillation in den letzten Jahren stellt im Segment Carbon mehr Produkte für einen Markt zur Verfügung, der bei den Rohmaterialien Probleme hat und liefert weitere Zuführung für unsere Wachstumsstrategie im Bereich Advanced Materials. Wir fühlen uns dem Bereich Carbon unserer Tätigkeit weiterhin fest verpflichtet und freuen uns über die Möglichkeiten, die unsere Strategien des Segmentes Advanced Materials für uns eröffnen."

Informationen zu Rain Carbon Inc.

Rain Carbon Inc. ist ein führender, vertikal integrierter, weltweiter Produzent von Produkten auf Kohlenstoffbasis und mit modernsten Materialien, die im wesentlichen Rohmaterialien für alltägliche Gebrauchsgegenstände sind. Das Unternehmen verfügt über zwei Betriebsbereiche: Carbon und Advanced Materials. Im Betriebsbereich Carbon werden die Nebenprodukte von Ölraffinerien und Stahlhütten in Produkte auf Kohlenstoffbasis mit hohem Wert konvertiert, die wichtige Rohmaterialien für die Branchen Aluminium, Graphitelektroden, technischer Ruß, Holzschutz, Titandioxid, feuerfeste Materialien und eine Reihe weiterer globaler Branchen sind. Unser Betriebsbereich Advanced Materials erweitert die Wertschöpfungskette der Kohlenstoffverarbeitung durch innovative Weiterverarbeitung eines Teiles unseres Carbon-Outputs, der Petrochemie und weitere Rohmaterialien in umweltfreundliche Produkte aus modernsten Materialien und mit hohem Wert konvertiert, die entscheidende Rohmaterialien für die Branchen Spezialchemie, Beschichtungen, Bau, Automobil, Petrochemie und eine Reihe weiterer globaler Branchen sind. Mit den meisten unserer großen Kunden pflegen wir langfristige Beziehungen, darunter einigen der größten Firmen der weltweiten Branchen Aluminium, Graphitelektroden und Spezialchemie sowie mit den meisten unserer wichtigen Zulieferer von Rohmaterialien, darunter einigen der weltweit größten Ölraffinerien und Stahlproduzenten. Unsere Größenordnung und modernsten Verarbeitungsverfahren geben uns die Flexibilität, Möglichkeiten am Markt durch Auswahl einer breiten Palette von Rohmaterialien zu nutzen, die Zusammensetzung unserer Produktmischung anzupassen und Produkte herzustellen, die anspruchsvollen Kundenwünschen genügen, darunter eine Reihe von Spezialprodukten und umweltfreundlichen Produkten. Unsere Produktionsstandorte und das integrierte globale Logistiknetzwerk positionieren uns zudem strategisch, um Marktmöglichkeiten im Bereich des Nachschubs von Rohmaterialien und der Produktnachfrage zu nutzen – in etablierten und kommenden Märkten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.raincarbon.com.

