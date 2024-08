Rain Carbon publie son deuxième rapport sur le développement durable

DOVER, Delhi, 9 août 2024 /PRNewswire/ -- Rain Carbon Inc. (RAIN), l'un des principaux producteurs mondiaux de produits à base de carbone et de matériaux avancés, annonce aujourd'hui la publication de son deuxième rapport externe sur le développement durable, intitulé "Resourceful, Reliable, Responsible. - Notre voyage vers un avenir durable".

Le nouveau rapport, qui couvre l'année civile 2023, est disponible sur le site web de RAIN à l'adresse suivante :

https://raincarbon.com/sustainability/Sustainability-Report

"Nous sommes heureux de partager avec le public notre deuxième rapport annuel sur le développement durable de Rain Carbon Inc. qui couvre nos activités au cours de l'année civile 2023, et nous sommes convaincus que vous apprécierez les nombreuses et importantes mesures prises par RAIN depuis la publication de notre rapport de durabilité 2022", a déclaré Gerry Sweeney, président de RAIN. "Nous avons continué à faire progresser activement l'entreprise sur la voie de la satisfaction des exigences croissantes en matière de réduction de l'empreinte environnementale et de la consommation d'énergie, de responsabilité sociale des entreprises et bien plus encore", a ajouté M. Sweeney. "Nous restons guidés par notre vision d'entreprise, qui consiste à être le fournisseur le plus fiable et le plus ingénieux au monde de produits carbonés diversifiés et de matériaux avancés, et nos entreprises s'engagent en faveur d'un environnement durable et du maintien du bien-être écologique, social et économique des générations futures. Il s'agit notamment des investissements continus de RAIN dans les technologies et les processus du 21e siècle pour répondre à la demande croissante de produits plus écologiques, où nous sommes bien positionnés pour apporter des contributions significatives et durables à nos clients, aux communautés et aux investisseurs pour les décennies à venir".

À propos de Rain Carbon Inc.

Rain Carbon Inc. est une filiale à 100 % de Rain Industries Limited et est un fournisseur mondial, verticalement intégré, d'un portefeuille diversifié de produits chimiques et à base de carbone, qui sont des matières premières essentielles pour les produits de base de la vie quotidienne. Le segment carbone de l'entreprise convertit les sous-produits industriels du raffinage du pétrole, de la production d'acier, des sources biosourcées et du recyclage en matériaux carbone de grande valeur et en produits chimiques intermédiaires. Le segment des matériaux avancés étend la chaîne de valeur de son traitement du carbone par le raffinage en aval d'une partie de sa production en produits chimiques spécialisés et respectueux de l'environnement. Les produits RAIN permettent aux clients des industries de l'aluminium, de l'acier vert, du graphite, du stockage de l'énergie, des pneus, des adhésifs, des revêtements, des pigments et des produits chimiques spéciaux de transformer les sous-produits en produits utilisables et précieux. Les matériaux précurseurs de carbone de qualité batterie LIONCOAT® de RAIN sont des ingrédients utilisés dans le monde entier pour les matériaux composites graphite et silicium-carbone utilisés dans les batteries lithium-ion.

Pour en savoir plus sur RAIN, consultez le site www.raincarbon.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/709243/Rain_Carbon_Logo.jpg