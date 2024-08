Rain Carbon veröffentlicht den zweiten Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens

DOVER, Del., 9. August 2024 /PRNewswire/ -- Rain Carbon Inc. (RAIN), ein weltweit führender Hersteller von kohlenstoffbasierten Produkten und hochentwickelten Materialien, gibt heute die Veröffentlichung seines zweiten externen Nachhaltigkeitsberichts "Resourceful, Reliable, Responsible. - Unsere Reise in eine nachhaltige Zukunft".

Der neue Bericht, der das Kalenderjahr 2023 abdeckt, kann auf der RAIN-Website abgerufen werden:

https://raincarbon.com/sustainability/Sustainability-Report

"Wir freuen uns, der Öffentlichkeit unseren zweiten jährlichen Rain Carbon Inc. Nachhaltigkeitsbericht mit der Öffentlichkeit zu teilen, der unsere Aktivitäten im Kalenderjahr 2023 abdeckt, und wir vertrauen darauf, dass Sie die vielen, wichtigen Schritte würdigen, die RAIN seit der Veröffentlichung unseres Nachhaltigkeitsberichts 2022 unternommen hat", sagte RAIN-Präsident Gerry Sweeney. "Wir haben das Unternehmen weiter aktiv auf seinem Weg vorangetrieben, um die wachsenden Anforderungen an einen geringeren ökologischen Fußabdruck, einen geringeren Energieverbrauch, das 'Richtige zu tun', wenn es um die soziale Verantwortung von Unternehmen geht, und vieles mehr zu erfüllen", fügte Sweeney hinzu. "Wir lassen uns weiterhin von unserer Unternehmensvision leiten, der weltweit vertrauenswürdigste und einfallsreichste Anbieter diversifizierter Kohlenstoffprodukte und fortschrittlicher Materialien zu sein, und unsere Unternehmen sind einer nachhaltigen Umwelt und der Erhaltung des ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Wohlergehens künftiger Generationen verpflichtet. Dazu gehören die kontinuierlichen Investitionen von RAIN in Technologien und Prozesse des 21. Jahrhunderts, um die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlicheren Produkten zu befriedigen. Wir sind gut positioniert, um für unsere Kunden, Gemeinden und Investoren über Jahrzehnte hinweg sinnvolle und nachhaltige Beiträge zu leisten."

Über Rain Carbon Inc.

Rain Carbon Inc. mit Sitz in Dover, Delaware, USA, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Rain Industries Limited und ein globaler, vertikal integrierter Anbieter eines breit gefächerten Portfolios von kohlenstoffbasierten und chemischen Produkten, die wesentliche Rohstoffe für Grundnahrungsmittel des täglichen Lebens darstellen. Das Kohlenstoffsegment des Unternehmens wandelt industrielle Nebenprodukte aus der Ölraffination, der Stahlproduktion sowie aus biobasierten und Recyclingquellen in hochwertige Kohlenstoffmaterialien und chemische Zwischenprodukte um. Das Segment Advanced Materials erweitert die Wertschöpfungskette seiner Kohlenstoffverarbeitung durch die nachgelagerte Veredelung eines Teils seiner Produktion zu umweltfreundlichen, spezialisierten chemischen Produkten. RAIN-Produkte ermöglichen es Kunden aus den Bereichen Aluminium, Rohstahl, Graphit, Energiespeicherung, Reifen, Klebstoffe, Beschichtungen, Pigmente und Spezialchemikalien, Nebenprodukte in nutzbare, wertvolle Produkte umzuwandeln. RAINs LIONCOAT® ist ein Kohlenstoffvorprodukt für Batterien, das weltweit für Graphit- und Silizium-Kohlenstoff-Verbundmaterialien in Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.

Erfahren Sie mehr über RAIN unter www.raincarbon.com.

