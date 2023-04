Rain Carbon publie son premier rapport sur le développement durable

STAMFORD, Connecticut, 20 avril 2023 /PRNewswire/ --Rain Carbon Inc, l'un des principaux producteurs mondiaux de produits à base de carbone et de matériaux avancés, annonce aujourd'hui la publication de son premier rapport externe sur le développement durable, intitulé « Resourceful, Reliable, Responsible - Our journey towards a sustainable future » (ressources, fiabilité, responsabilité - notre démarche vers un avenir durable).

« Nous comprenons que la durabilité devient rapidement une licence pour les entreprises, avec des demandes croissantes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de diminution de la consommation d'énergie, de « faire ce qu'il faut » en matière de responsabilité sociale des entreprises et bien plus encore, a déclaré Gerry Sweeney, président de Rain Carbon. Guidées par notre vision d'entreprise, qui consiste à être le fournisseur de produits à base de carbone et de matériaux avancés diversifiés le plus fiable et le plus ingénieux au monde, nos entreprises s'engagent en faveur d'un environnement durable et du maintien du bien-être écologique, social et économique des générations futures. »

M. Sweeney a ajouté : « Après plus de 150 ans d'évolution et d'adaptation, la « durabilité » décrit également la longévité de notre entreprise. Grâce à nos investissements dans les technologies et les processus du XXIe siècle pour répondre à la demande croissante de produits plus durables, Rain Carbon est bien placée pour continuer à apporter des contributions utiles et durables à ses clients, à ses communautés et à ses investisseurs pour les décennies à venir. »

Rain Carbon Inc. est un important producteur mondial intégré verticalement de produits à base de carbone, qui sont des matières premières essentielles pour les produits de base de la vie quotidienne. Nous opérons dans deux secteurs d'activité : Carbone et Matériaux Avancés. Notre secteur d'activité Carbone convertit les sous-produits du raffinage du pétrole et de la production d'acier en produits à base de carbone de grande valeur qui sont des matières premières essentielles pour l'aluminium, les électrodes en graphite, le noir de carbone, la préservation du bois, le dioxyde de titane, les réfractaires et plusieurs autres industries mondiales. Notre secteur d'activité Matériaux Avancés étend la chaîne de valeur de notre traitement du carbone par la transformation innovante en aval d'une partie de notre production de carbone et d'autres matières premières en produits de haute valeur, écologiques et en matériaux avancés qui sont des matières premières essentielles pour les produits chimiques spécialisés, les revêtements, la construction, l'automobile, le pétrole et plusieurs autres industries mondiales. Pour en savoir plus sur Rain Carbon, rendez-vous sur www.raincarbon.com.

