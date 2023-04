Rain Carbon veröffentlicht den ersten Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens

STAMFORD, Connecticut, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- Rain Carbon Inc., ein weltweit führender Hersteller von kohlenstoffbasierten Produkten und fortschrittlichen Materialien, gibt heute die Veröffentlichung seines ersten externen Nachhaltigkeitsberichts „Resourceful, Reliable, Responsible - Our journey towards a sustainable future" bekannt.

„Wir verstehen, dass Nachhaltigkeit bald zu einem Muss für Unternehmen wird, wenn sie weiter Geschäfte machen wollen. Die Anforderungen an die Senkung der Treibhausgasemissionen, die Verringerung des Energieverbrauchs, die Übernahme sozialer Verantwortung und viele andere Dinge nehmen zu", so Gerry Sweeney, Präsident von Rain Carbon. „Gemäß dem Leitbild unserer Philosophie, der weltweit vertrauenswürdigste und kreativste Anbieter diversifizierter Kohlenstoffprodukte und fortschrittlicher Materialien zu sein, engagieren sich unsere Unternehmen für eine nachhaltige Umwelt und den Erhalt des ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Wohls künftiger Generationen."

Sweeney weiter: „Da wir auf mehr als 150 Jahre Geschichte voller Entwicklungen und Anpassungen zurückblicken können, steht ‚Nachhaltigkeit' auch für die Beständigkeit unseres Unternehmens. Dank unserer Investitionen in Technologien und Prozesse des 21. Jahrhunderts kann Rain Carbon die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlicheren Produkten bedienen und ist gut aufgestellt, um auch in den kommenden Jahrzehnten sinnvolle und nachhaltige Beiträge für unsere Kunden, Gemeinden und Investoren zu leisten."

Rain Carbon Inc. ist ein führender vertikal integrierter globaler Hersteller von kohlenstoffbasierten Produkten, die wichtige Rohstoffe für Grundnahrungsmittel des täglichen Lebens sind. Wir sind in zwei Geschäftsfeldern tätig: Kohlenstoff und Advanced Materials. Unser Geschäftsfeld Kohlenstoff wandelt die Nebenprodukte der Ölraffination und Stahlproduktion in hochwertige Produkte auf Kohlenstoffbasis um, die entscheidende Rohstoffe für die Aluminium-, Graphitelektroden-, Ruß-, Holzschutz-, Titandioxid-, Feuerfest- und mehrere andere globale Industrien sind. Unser Geschäftsfeld Advanced Materials erweitert die Wertschöpfungskette unserer Kohlenstoffverarbeitung durch die innovative nachgelagerte Umwandlung eines Teils unserer Kohlenstoffproduktion und anderer Rohstoffe in hochwertige, umweltfreundliche und fortschrittliche Produkte, die wichtige Rohstoffe für die Spezialchemie, Beschichtungen, das Bauwesen, die Automobilindustrie, die Erdölindustrie und andere globale Industrien sind. Erfahren Sie mehr über Rain Carbon auf www.raincarbon.com.

