Rainbow Robotics commence les précommandes de manipulateur mobile bimanuel « RB-Y1 », la première plateforme de recherche au monde pour les experts en IA, pour 80 000 dollars américains

DAEJEON, Corée du Sud, 9 mai 2024 /PRNewswire/ -- Rainbow Robotics (PDG Jungho Lee), une société de plateforme robotique, commencera les précommandes du manipulateur mobile bimanuel « RB-Y1 » à partir du 8 mai.

Pendant la période de précommande, la plateforme de recherche est vendue pour 80 000 USD et la plateforme commerciale est vendue pour 120 000 USD (TVA exclue). La livraison séquentielle des produits est prévue à partir d'octobre.

Rainbow Robotics begins pre-orders of Bimanual Mobile Manipulator RB-Y1, the world's first research platform for AI experts for $80,000 USD

RB-Y1 est une plateforme de recherche qui dispose de deux bras avec 7 degrés de liberté par bras pour des mouvements fluides similaires aux mouvements humains. C'est un robot de type humanoïde avec une jambe unique avec 6 degrés de liberté sur une plateforme mobile pour un large rayon de travail. Le système LiDAR est adopté pour le mouvement autonome, et un capteur de reconnaissance 3D haute performance et un bras maître sont fournis comme options pour accroître la convivialité. Conformément à la tendance récente de l'ère de l'IA, Rainbow Robotics prévoit de fournir diverses API et options afin que les développeurs d'IA puissent facilement les utiliser à des fins de recherche.

Récemment, diverses organisations ont introduit des robots humanoïdes. Cependant, ils ne sont utilisés qu'à leurs propres fins et il n'existe pas de plateforme standard pour divers chercheurs en robotique d'IA. Le RB-Y1 de Rainbow Robotics est le premier à vendre commercialement une telle plateforme de recherche.

Contrairement aux robots industriels simples existants, un manipulateur mobile bimanuel est un robot humanoïde qui utilise les deux bras et est adapté aux sites et services de fabrication de pointe. Il s'agit d'une plateforme robotique de nouvelle génération qui peut être utilisée pour l'assemblage, la fabrication et la collaboration complexes au-delà des processus d'automatisation simples existants.

Si vous souhaitez précommander le RB-Y1, veuillez nous contacter par le biais du formulaire de contact ou par e-mail à l'adresse [email protected] .

Parallèlement, Rainbow Robotics participera en tant que sponsor de bronze à la conférence internationale de l'IEEE sur la robotique et l'automatisation (ICRA 2024), qui se tiendra à Pacifico Yokohama, au Japon, le 13 mai.

Pendant l'exposition, diverses démonstrations de contrôle du RB-Y1 seront organisées, avec sa technologie d'opération à distance en temps réel, qui relie le bras de données et le système de simulation. De plus, Rainbow Robotics prévoit de présenter le petit robot collaboratif de haute précision RB3-730 et le robot quadrupède RBQ-10.