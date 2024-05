Rainbow Robotics startet Vorbestellungen für den bimanuellen mobilen Manipulator RB-Y1, die weltweit erste Forschungsplattform für KI-Experten für $80.000 USD

DAEJEON, Südkorea, 9. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Rainbow Robotics (CEO Jungho Lee), ein auf Roboterplattformen spezialisiertes Unternehmen, wird ab dem 8. Mai mit Vorbestellungen für den bimanuellen mobilen Manipulator RB-Y1 beginnen.

Während des Vorbestellungszeitraums wird die Forschungsplattform für 80.000 USD und die kommerzielle Plattform für 120.000 USD (ohne MwSt.) verkauft. Die Produkte sollen ab Oktober nach und nach ausgeliefert werden.

RB-Y1 ist eine Forschungsplattform, die über beide Arme mit jeweils 7 Freiheitsgraden verfügt, um sanfte, den menschlichen Bewegungen ähnliche Bewegungen zu ermöglichen. Es handelt sich um einen humanoidähnlichen Roboter mit einem Bein und 6 Freiheitsgraden auf einer mobilen Plattform für einen großen Arbeitsradius. Das LiDAR-System wird für die autonome Bewegung eingesetzt, und ein leistungsfähiger 3D-Erkennungssensor und ein Master-ARM werden als Optionen angeboten, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Im Einklang mit dem jüngsten Trend der KI-Ära plant Rainbow Robotics, verschiedene APIs und Optionen bereitzustellen, damit KI-Entwickler sie problemlos für Forschungszwecke nutzen können.

In letzter Zeit führen verschiedene Organisationen humanoide Roboter ein. Sie werden jedoch nur für ihre eigenen Zwecke verwendet, und es gibt keine Standardplattform für verschiedene KI-Roboterforscher. Der RB-Y1 von Rainbow Robotics ist der erste, der eine solche Forschungsplattform kommerziell vertreibt.

Im Gegensatz zu den bestehenden einfachen Industrierobotern ist ein bimanueller mobiler Manipulator ein humanoider Roboter, der beide Arme benutzt und für fortschrittliche Produktionsstätten und Dienstleistungen geeignet ist. Es handelt sich um eine Roboterplattform der nächsten Generation, die für komplexe Montage-, Fertigungs- und Kollaborationsprozesse eingesetzt werden kann, die über bestehende einfache Automatisierungsprozesse hinausgehen.

Wenn Sie RB-Y1 vorbestellen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über die Anfrage-Seite oder per E-Mail an [email protected].

In der Zwischenzeit wird Rainbow Robotics als Bronzesponsor an der IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2024) teilnehmen, die am 13. Mai im Pacifico Yokohama, Japan, stattfinden wird.

Während der Ausstellung werden verschiedene Demonstrationen der Steuerung des RB-Y1 mit Echtzeit-Fernbedienungstechnologie gezeigt, die den Datenarm und das Simulationssystem miteinander verbindet. Außerdem plant Rainbow Robotics, den kleinen, hochpräzisen kollaborativen Roboter RB3-730 und den vierbeinigen Roboter RBQ-10 auszustellen.

Foto - https:// mma.prnewswire.com/media/2407480/ Caption___Rainbow_Robotics_Press_Release__Rainbow_Robotics_begins_pre_orders_of_Bimanual_Mobile_Mani.jpg