Rajesh Chandiramani übernimmt den Posten des Geschäftsführers bei Comviva und leitet die nächste Wachstumsphase

NEW DELHI, 4. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Comviva, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Kundenerlebnis und Datenmonetarisierung, gab heute bekannt, dass Rajesh Chandiramani mit Wirkung vom 1. Juni 2024 die Rolle des Geschäftsführers und Vollzeitdirektors übernommen hat. Die Wahl des Zeitpunkts für diesen Führungswechsels fällt mit dem bedeutenden Meilenstein des 25-jährigen Bestehens von Comviva zusammen. Mit diesem Erfolg bekräftigt das Unternehmen sein Engagement, sich als weltweit führender Anbieter von intelligenten Softwareplattformen weiterzuentwickeln und einen von Innovation und Spitzenleistungen geprägten Weg einzuschlagen.

Rajesh Chandiramani, CEO, Comviva

Chandiramani übernimmt diese Schlüsselrolle nach dem Ausscheiden von Manoranjan ‚Mao' Mohapatra, dessen beachtenswerte Amtszeit im Unternehmen Ende Mai 2024 endete. Nach seiner Pensionierung wird Mao dem Vorstand von Comviva weiterhin als Aufsichtsratsmitglied angehören.

Chandiramani bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz von über drei Jahrzehnten mit zu Comviva, die sich durch seine Führungsrolle bei der Leitung von Unternehmen und Initiativen in einer großen Bandbreite an Organisationen auszeichnet. Bevor er zu Comviva kam, war Chandiramani in leitender Funktion bei Tech Mahindra tätig, wo er als Bereichsleiter für strategische Märkte im Vereinigten Königreich, in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Japan und Indien innerhalb der vertikalen Sparte Kommunikation, Medien und Unterhaltung (CME) verantwortlich zeichnete. Seine Führungsrolle erstreckte sich auf die Leitung des Global Digital Business, wo er für TechM verändernde Initiativen in den Bereichen Cloud, Daten und Analytik, künstliche Intelligenz (KI), Cybersicherheit und Blockchain-Technologien beaufsichtigte.

Chandiramanis strategischer Scharfsinn kurbelte auch das Wachstum an, als er die strategische Geschäftseinheit des Asien-Pazifik-Unternehmensgeschäfts leitete und eine erhebliche Expansion in verschiedenen vertikalen Bereichen vorantrieb. In seiner fünfjährigen Amtszeit als Leiter des Europageschäfts von Tech Mahindra spielte er eine umgestaltende Rolle bei der Verbesserung des Unternehmens- und Telekommunikationsgeschäfts in allen europäischen Ländern und festigte seinen Ruf als visionäre Führungspersönlichkeit.

Atul Soneja, Vorstandsvorsitzender von Comviva, begrüßte Chandiramani mit den Worten: „Die Ernennung von Rajesh zum Geschäftsführer kennzeichnet einen strategischen Übergang für Comviva und spiegelt unser Engagement für nachhaltiges Wachstum und Innovation wider. Wir sind zuversichtlich, dass er Comviva mit seiner umfassenden Erfahrung und seiner visionären Führung auf neue Höhen führen wird. Wir freuen uns darauf, unter seiner Leitung unsere Position als weltweit führender Anbieter von Lösungen für Customer Experience und Datenmonetarisierung weiter zu stärken und unseren Kunden und Stakeholdern einen unerreichten Mehrwert zu bieten."

Zu seiner Ernennung sagte Rajesh Chandiramani: „Ich freue mich sehr, diese Führungsaufgabe bei Comviva zu übernehmen. Wir leben in einem aufregenden digitalen Zeitalter, das von beispiellosem Wachstum und ungeahnten Möglichkeiten geprägt ist. Ich freue mich darauf, den Wandel voranzutreiben und die Macht der digitalen Plattformen und Technologien zu nutzen, um Comviva auf außerordentliche Höhen zu führen. Unsere Mission ist klar: Wir wollen einen unübertroffenen Mehrwert liefern und für unsere Kunden und Stakeholder eine neue Phase digitaler Spitzenleistungen einläuten. Ich bin dem Vorstand von Comviva sehr dankbar für die Chance, ein derart dynamisches Unternehmen zu leiten."

Vor Tech Mahindra war Chandiramani globaler Vertriebsleiter (GSO) bei Capgemini und verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei multinationalen Unternehmen wie BCGI, Comverse, Tata, Global Telesystems und Hughes Network Systems. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Ingenieurwesen (Elektronik und Telekommunikation) und einen Master-Abschluss in Marketing-Management von der Universität Mumbai. Des Weiteren hat er am Management-Entwicklungsprogramm der Harvard Business School (HBS) und der Ross Business School der Universität Michigan teilgenommen.

