Rakuten Advertising elige a sus nuevos directivos para los mercados de Norteamérica e internacional

Los veteranos de la industria, Anthony Capano y Rakhee Jogia, son seleccionados como director administrativo para Norteamérica y director administrativo internacional

SAN MATEO, Calif., 30 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Rakuten Advertising ha dado a conocer hoy que Anthony Capano fue nombrado director administrativo para Norteamérica, y Rakhee Jogia sucederá a Capano como director administrativo internacional. Capano y Jogia se centrarán en el crecimiento del líder mundial en marketing y publicidad de rendimiento por medio de la puesta en marcha de una estrategia y un servicio incomparables para con el cliente, la innovación tecnológica, la ampliación del inventario y el fortalecimiento de las asociaciones creadas junto a las marcas y editores de todo el mundo.

"Anthony y Rakhee han impulsado la puesta en marcha de un crecimiento destacado para nuestros clientes anunciantes y editores a nivel global. Su amplia experiencia dentro de la entrega de oportunidades de ingresos nuevas e incrementales va a seguir posicionándolos en forma del mejor socio para los especialistas en marketing que buscan poder llegar a alcanzar a las audiencias nuevas y globales", destacó Jeff Wender, responsable de ingresos de publicidad de Rakuten. "El estilo de liderazgo de inspiración que muestra Anthony, junto a su profunda experiencia en el campo del marketing y de los medios de rendimiento, nos ayudarán a conseguir nuestra ambiciosa estrategia de crecimiento en Norteamérica. El enfoque láser de Rakhee en el avance de las relaciones comerciales, junto a los editores, va a garantizar que estamos proporcionando el nivel más elevado de servicio y estrategia para nuestros socios globales".

Capano ha trabajado como director administrativo en Rakuten Advertising durante casi una década, comenzando en Australia antes de trasladarse a Londres como director administrativo internacional (APAC, EMEA y LATAM). Desde su nuevo puesto, Capano creará nuevas oportunidades destinadas a las marcas que surjan de una integración más profunda de las propiedades de Rakuten Americas, ampliando su red de editores de la compañía, y al tiempo identificando así las nuevas áreas de innovación.

"Siempre hemos pensado que la publicidad eficaz requiere de algo más que tecnología. El verdadero éxito está en combinar la tecnología junto a las asociaciones, el servicio, la escala, la información y el alcance mundial de un ecosistema publicitario de nivel mundial", indicó Anthony Capano. "Hemos realizado una inversión destacada dentro del avance de la tecnología y el avance de la industria de la publicidad. Es un honor el hecho de formar parte de un gran equipo de dirección, que se dedica a promover el valor de generación de los ingresos del marketing de rendimiento y que cuenta con la influencia estratégica de los medios".

Desde su cargo de director general internacional, Jogia va a llevar a cabo la supervisión de los mercados de EMEA, LATAM y APAC para Rakuten Advertising, gracias a que cuenta con una década de experiencia programática y que está afiliada con el negocio. En los últimos tres años, Jogia se ha dedicado al sector de las asociaciones internacionales, siendo más recientemente vicepresidente de asociaciones de editores internacionales. Durante su estancia trabajando en Rakuten Advertising, fue seleccionada para ocupar parte del Top 100: The Drum "Digerati" y "Top 50 Industry Players" de PerformanceIN, y fue preseleccionada para formar parte de AdPersonality of the Year en ExchangeWire "A to Z of Women in AdTech".

"Me emociona el hecho de contar con una oportunidad de impulsar los objetivos comerciales y los planes de crecimiento de nuestros clientes hacia adelante y conseguir su avance, sobre todo según continuamos ayudándolos a navegar dentro de un mercado en rápida evolución", indicó Rakhee Jogia. "Estamos orgullosos al proporcionar la excelencia en todo el mundo, y estaremos mirando hacia adentro de cara a fortalecer y desarrollar a nuestras personas para que puedan sobresalir en sus papeles y poder tornarnos hacia nuestras marcas y editores por medio del siguiente período de recuperación económica. Tenemos previsto introducir nuevas iniciativas con este objetivo, ayudando a las empresas en cada paso de su camino de crecimiento, buscando así aprovechar todo su poder, en combinación con el marketing de marca y su rendimiento".

Capano tendrá su base en la sede central de la compañía, sita en San Mateo, California, mientras que Jogia tendrá su base en la oficina de Londres.

Rakuten Advertising conecta a las principales agencias, marcas y editores junto a los consumidores activos y comprometidos que están en todo el mundo. Disponiendo de acceso para las diversas propiedades de medios y audiencias de Rakuten, y a su vez combinado con una red de rendimiento galardonada y junto a una investigación de consumidores patentada, Rakuten Advertising crea las condiciones adecuadas con el fin de llegar a nuevos clientes y mantener una lealtad duradera. Su base de tecnología destacada, datos y servicios estratégicos posiciona a Rakuten Advertising en un lugar de privilegio de cara a proporcionar un conjunto diferenciado de soluciones de marketing y publicidad, al tiempo que impulsa a la industria de forma continuada. Se trata de una división de Rakuten Inc. (4755: TOKYO), una de las principales compañías de servicios de Internet del mundo. La compañía dispone de sede sita en San Mateo, CA, y cuenta con oficinas en EMEA, APAC, LATAM y Norteamérica.

