Rakuten Advertising nomeia novos líderes para os mercados da América do Norte e internacional

Veteranos do setor, Anthony Capano e Rakhee Jogia, nomeados diretor executivo para a América do Norte e diretora executiva internacional, respectivamente

SAN MATEO, Califórnia, 30 de março de 2021 /PRNewswire/ --A Rakuten Advertising anunciou hoje que Anthony Capano foi nomeado diretor executivo para a América do Norte, e que Rakhee Jogia sucederá Capano como diretora executiva internacional. Capano e Jogia se concentrarão em expandir a líder mundial em marketing e publicidade por meio de estratégia e serviço ao cliente, inovação tecnológica, expansão de inventário e fortalecimento de parcerias com marcas e editoras em todo o mundo, como nunca foi feito antes.

"O Anthony e a Rakhee impulsionaram um crescimento significativo para nossos clientes anunciantes e editoriais do mundo todo. Sua vasta experiência no fornecimento de oportunidades de receitas novas e de forma gradual continuará a nos posicionar como o melhor parceiro para profissionais de marketing que queiram alcançar um público novo e global", disse Jeff Wender, diretor de receitas da Rakuten Advertising. "O estilo de liderança inspirador de Anthony, assim como sua profunda experiência em marketing e mídia nos ajudarão a alcançar nossa ambiciosa estratégia de crescimento na América do Norte. O foco que Rakhee tem no avanço dos relacionamentos comerciais e com editoras garantirá que ofereçamos o mais alto nível de serviço e estratégia a nossos parceiros globais."

Anthony Capano começou sua carreira como diretor executivo na Rakuten Advertising na Austrália há quase uma década, antes de se mudar para Londres para assumir o cargo de diretor executivo internacional (APAC, EMEA e América Latina). Em sua nova função, Anthony gerará novas oportunidades para marcas decorrentes da integração mais profunda das propriedades da Rakuten Americas, o que resultará na expansão da rede editorial da empresa e na identificação de novas áreas para inovação.

"Sempre acreditamos que a publicidade eficaz requer mais do que tecnologia. O verdadeiro sucesso é obtido quando combinamos tecnologia com parcerias, serviço, escala, percepções e alcance global de um ecossistema de publicidade de primeira linha", disse Anthony Capano. "Estamos realmente investidos no avanço da tecnologia e da indústria da publicidade. Tenho a honra de fazer parte de uma grande equipe de liderança dedicada a ampliar o valor da geração de receita do marketing de desempenho e a influência estratégica da mídia."

Como diretora executiva internacional, Rakhee Jogia supervisionará os mercados da EMEA, América Latina e APAC para a Rakuten Advertising, tendo como base uma década de experiência com programação e afiliação no negócio. Nos últimos três anos, Rakhee se concentrou em parcerias internacionais, mais recentemente como vice-presidente da Publisher Partnerships, International. Durante sua carreira na Rakuten Advertising, ela foi indicada para o Top 100: The Drum "Digerati" e para o "Principais 50 nomes da indústria" pela PerformanceIN, além de ter sido considerada para o prêmio de "AdPersonality of the Year" (Personalidade do ano em publicidade) em "Mulheres na AdTech de A a Z" pela ExchangeWire.

"Estou animada com a oportunidade de impulsionar os objetivos de negócios e planos de crescimento de nossos clientes, especialmente enquanto continuamos a ajudá-los a navegar em um mercado em rápida evolução", disse Rakhee Jogia. "Estamos orgulhosos de oferecer excelência em todo o mundo e buscaremos fortalecer e desenvolver nossos funcionários, para que possam se destacar em suas funções e orientar nossas marcas e editoras ao longo do próximo período de recuperação econômica. Para esse fim, planejamos introduzir novas iniciativas que ajudarão as empresas a cada passo de suas jornadas de crescimento a aproveitar melhor o poder combinado de marketing de marca e desempenho."

Anthony Capano trabalhará na sede de San Mateo, Califórnia, e Rakhee Jogia, no escritório de Londres.

Sobre a Rakuten Advertising

A Rakuten Advertising conecta agências, marcas e editoras líderes a consumidores ativos e engajados em todo o mundo. Com acesso às diversas propriedades de mídia e públicos da Rakuten, combinados com uma premiada rede de desempenho e pesquisa de consumidor exclusiva, a Rakuten Advertising cria as condições certas para alcançar novos clientes e manter uma fidelidade duradoura. Sua base de tecnologia avançada, dados e serviços estratégicos posiciona a Rakuten Advertising para oferecer um conjunto diferenciado de soluções de marketing e publicidade, ao mesmo tempo que impulsiona o setor continuamente. Ela é uma divisão da Rakuten Inc. (4755: TÓQUIO), uma das principais empresas de serviços de Internet do mundo. A empresa está sediada em San Mateo, Califórnia, com escritórios em toda a EMEA, APAC, América Latina e América do Norte. Saiba mais em www.RakutenAdvertising.com.

