Rakuten TV e VICE Studios exploram o impacto da blockchain em nossa vida cotidiana com novas docuseries originais

LONDRES, 29 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Rakuten TV e o VICE Studios estão preparados para produzir uma nova série de documentários explorando diferentes tecnologias emergentes que, em breve, influenciarão nossa vida diária. A fascinante série com cinco episódios explorará cinco tópicos principais; carne produzida em laboratório, limpadores espaciais, ciborgues, fusão nuclear e blockchain.

Mas, e o futuro da economia? Já está acontecendo na área que é amplamente conhecida como "criptomoedas". No episódio sobre blockchain, a coprodução original, que será lançada em breve, mergulhará profundamente nesse conceito novo, mas que está crescendo rapidamente, também conhecido como dinheiro virtual, e seus possíveis usos.

Nesse episódio, a Rakuten TV e o VICE Studios destacarão muitos dos usos possíveis da tecnologia blockchain, seguindo a jornada da DigitalBits e como ela está se tornando a blockchain de marcas atuantes em vários setores, incluindo esportes e entretenimento, luxo, finanças e outros.

Teresa López, diretora de conteúdo da Rakuten TV, declarou: "Estamos comprometidos em contar histórias que refletem nossos valores: empoderamento, otimismo e inovação. Essa série de documentários contará a nossos usuários cinco histórias sobre como a inovação melhora nossas vidas e a sociedade. Membros inovadores do ecossistema DigitalBits estão perfeitamente conectados à narrativa que se desenvolverá nesse projeto."

Dan Bowen, produtor executivo do VICE Studios, disse: "Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Rakuten TV nesse projeto único para oferecer novas percepções na área de blockchain para públicos do mundo todo."

Al Burgio, fundador da blockchain DigitalBits, disse: "A blockchain e o setor de criptomoedas cresceram exponencialmente. É uma grande honra que a Rakuten TV e o VICE Studios, duas potências da mídia, reconheçam o advento desse setor e como as marcas começaram a adotar a blockchain DigitalBits."

A blockchain terá um impacto claro na economia e na forma como os clientes e as marcas consomem ou vendem produtos. Por isso, a Rakuten TV e a DigitalBits Foundation estão discutindo para explorar possíveis colaborações futuras.

A série documental tem a produção de Dan Bowen. Ela chegará à Rakuten TV em 2022 e será disponibilizada gratuitamente e exclusivamente na plataforma em 43 países europeus.

Notas aos editores:

A série ainda não tem título

Sobre a Rakuten TV

A Rakuten TV é a primeira plataforma de vídeo sob demanda e streaming na Europa que combina serviços de TVoD (vídeo sob demanda transacional), SVoD (vídeo sob demanda por assinatura), AVoD (vídeo sob demanda com publicidade) e FAST (TV por streaming sem anúncios), oferecendo um universo de conteúdo e simplificando a experiência de entretenimento.

O serviço TVoD oferece uma experiência cinematográfica autêntica, com os lançamentos mais recentes para comprar ou alugar, com alta qualidade de áudio e vídeo. O serviço SVoD permite a assinatura do serviço premium Starzplay. A oferta apoiada por publicidade engloba os serviços AVoD e FAST. O serviço AVoD conta com mais de dez mil títulos disponíveis sob demanda, incluindo filmes, documentários e séries de estúdios de Hollywood e locais, bem como o catálogo do Rakuten Stories com conteúdo original e exclusivo. O serviço FAST consiste em uma ampla linha de mais de 90 canais lineares gratuitos de redes globais, emissoras e grupos de mídia europeus de primeira linha e os canais temáticos da própria plataforma com conteúdo selecionado.

A Rakuten TV está disponível em 43 territórios europeus e, atualmente, chega a mais de 90 milhões de residências por meio de seu botão de controle remoto da marca e aplicativo pré-instalado em smart TVs.

www.rakuten.tv

A Rakuten TV faz parte do Rakuten Group, Inc., uma das principais empresas de serviços de internet do mundo, com foco em comércio eletrônico, fintech, conteúdo digital e comunicações. A Rakuten é a parceira oficial do FC Barcelona, da NBA, do Golden State Warriors, da Copa Davis e da Spartan Race.

Sobre o VICE Studios

O VICE Studios é uma divisão global de produção e distribuição dentro do VICE Media Group, que oferece programação original de alta qualidade em documentários, roteiros e filmes. Com equipes de desenvolvimento e produção nos EUA, Canadá, Reino Unido, Europa, Ásia-Pacífico e América Latina, o VICE Studios explora a cultura, oferecendo histórias que são populares, humanas e destacam o inesperado para o público do mundo todo.

O VICE Studios também abriga o novo grupo de licenciamento e distribuição da VICE, com um catálogo de mais de mil horas de programação criada pelo VICE Media Group, em uma série de gêneros, desde documentários até estilo de vida e Vice News.

As produções originais recentes do VICE Studios incluem Flee, vencedora do World Cinema Documentary Grand Jury Prize na Sundance 2021; o documentário em seis episódios Pride for FX; uma docuseries do tipo "gladiadores americanos" com a ESPN, Tell Me Lies for Hulu, Moments Like This Never Last, que estreou na DOCNYC. Lançado em 2017, as produções do VICE Studios incluem Jim & Andy: The Great Beyond, de Chris Smith, que foi indicada ao Emmy, e Fyre: A Maior Festa Que Nunca Aconteceu (Netflix); o filme O Relatório, estrelando Adam Driver e Annette Bening (Amazon); 1994, de Diego Osorno (Netflix); Dark Side of The Ring (VICE TV); AKA Jane Roe (FX); e Satanic Verses (BBC).

FONTE DigitalBits Foundation; Rakuten TV; VICE Studios

