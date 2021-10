Rakuten TV et VICE Studios explorent l'impact de la blockchain dans notre vie quotidienne avec une nouvelle série originale

La série originale comprendra un épisode qui suivra le parcours de DigitalBits, la blockchain pour les marques, et la manière dont des entreprises emblématiques ont commencé à utiliser cette technologie

LONDRES, 31 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Rakuten TV et VICE Studios vont produire une nouvelle série documentaire explorant différentes technologies émergentes qui affecteront bientôt notre vie quotidienne. Cette fascinante série de 5 épisodes explorera 5 sujets principaux : la viande cultivée en laboratoire, les nettoyeurs de l'eespace, les cyborgs, la fusion nucléaire et la blockchain.

Mais, qu'en est-il de l'avenir de l'économie ? C'est déjà le cas, dans le domaine de ce que l'on appelle globalement les « crypto-monnaies ».. Dans l'épisode consacré à la chaîne de blocs, la prochaine coproduction originale se penchera sur ce nouveau concept en plein essor, également connu sous le nom de monnaie virtuelle, et sur ses utilisations possibles.

Pour cet épisode, Rakuten TV et VICE Studios mettront en lumière plusieurs des utilisations possibles de la technologie blockchain, en suivant le parcours de DigitalBits et comment elle est en train de devenir la blockchain pour les marques dans différents secteurs, notamment le sport et le divertissement, le luxe, la finance et d'autres encore.

Teresa López, responsable du contenu chez Rakuten TV, a déclaré : « Nous nous engageons à raconter des histoires qui reflètent nos valeurs : autonomisation, optimisme et innovation. Cette série de documentaires présentera à nos utilisateurs 5 histoires sur la façon dont l'innovation améliore nos vies et la société. Les membres innovants de l'écosystème DigitalBits sont parfaitement connectés avec le storytelling qui se développera dans ce projet. »

Dan Bowen, producteur exécutif de VICE Studios, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Rakuten TV dans le cadre de ce projet unique, afin d'apporter de nouvelles perspectives dans le domaine de la blockchain aux publics du monde entier. »

Al Burgio, fondateur de la blockchain DigitalBits, a déclaré : « La blockchain et l'industrie des crypto-monnaies ont connu une croissance exponentielle. C'est un grand honneur que Rakuten TV et VICE Studios, deux grandes entreprises de médias, reconnaissent l'émergence de ce secteur et la façon dont les marques ont commencé à adopter la blockchain DigitalBits. »

La blockchain aura un impact évident sur l'économie et la manière dont les clients et les marques consomment ou vendent des produits. C'est pourquoi Rakuten TV et la Fondation DigitalBits sont en pourparlers pour explorer d'éventuelles collaborations futures.

La série documentaire est produite par Dan Bowen. Elle arrivera sur Rakuten TV en 2022, disponible gratuitement et exclusivement sur la plateforme dans 43 pays européens.

Notes à l'intention des rédacteurs :

La série n'a pas encore de titre

À propos de Rakuten TV

Rakuten TV est la première plateforme de vidéo à la demande et de streaming en Europe combinant les services TVoD (Transactional Video-on-Demand), SVoD (Subscription Video-on-Demand), AVoD (Advertising Video-on-Demand) et FAST (Free Ad-Supported Streaming TV), offrant un univers de contenu et simplifiant l'expérience de divertissement.

Le service TVoD offre une expérience cinématographique authentique avec les dernières sorties à acheter ou à louer en haute qualité audio et vidéo. Le service SVoD permet de s'abonner au service premium Starzplay. L'offre financée par la publicité comprend les services AVoD et FAST. Le service AVoD propose plus de 10 000 titres disponibles à la demande, notamment des films, des documentaires et des séries provenant de studios hollywoodiens et locaux, ainsi que le catalogue Rakuten Stories avec du contenu original et exclusif. Le service FAST se compose d'un vaste bouquet de plus de 90 chaînes linéaires gratuites provenant de réseaux mondiaux, des principaux radiodiffuseurs et groupes de médias européens, ainsi que des chaînes thématiques propres à la plateforme avec du contenu sélectionné.

Rakuten TV est disponible dans 43 territoires européens et touche actuellement plus de 90 millions de foyers via le bouton de télécommande de sa marque et l'application préinstallée dans les appareils Smart TV.

www.rakuten.tv

Rakuten TV fait partie de Rakuten Group, Inc, l'une des principales sociétés de services Internet au monde, axée sur le commerce électronique, la fintech, le contenu numérique et les communications. Rakuten est le partenaire officiel du FC Barcelone, de la NBA, des Golden State Warriors, de la Coupe Davis et de la Spartan Race.

À propos de Vice Studios

VICE Studios est une division de production et de distribution mondiale au sein du groupe VICE Media, qui propose des programmes originaux de qualité dans les domaines du documentaire, du scénario et du cinéma. Avec des équipes de développement et de production aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Europe, dans la région Asie-Pacifique et en Amérique latine, VICE Studios se fraye un chemin à travers la culture, en proposant des histoires populaires, humaines et inattendues au public du monde entier.

VICE Studios abrite également le nouveau groupe de licence et de distribution de VICE, avec un catalogue de plus de 1 000 heures de programmes créés à travers le VICE Media Group, dans une gamme de genres allant du documentaire au lifestyle en passant par Vice News.

Parmi les productions originales récentes de VICE Studios, citons Flee, le documentaire sur le cinéma mondial qui a remporté le grand prix du jury à Sundance 2021, la série documentaire en six parties Pride pour FX, un documentaire sur les « gladiateurs américains » avec ESPN, Tell Me Lies pour Hulu, Moments Like This Never Last qui a été présenté en première à DOCNYC. Lancées en 2017, les productions de VICE Studios comprennent notamment la série Jim & Andy de Chris Smith, nommée aux Emmy Awards : The Great Beyond et Fyre : The Greatest Party that Never Happened (Netflix) ; le long métrage The Report avec Adam Driver et Annette Bening (Amazon) ; 1994 de Diego Osorno (Netflix), Dark Side of the Ring (VICE TV), AKA Jane Roe (FX), et Satanic Verses (BBC).

SOURCE DigitalBits Foundation; Rakuten TV; VICE Studios