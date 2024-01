Ramco Systems signe un partenariat avec BDO India pour améliorer l'expérience en matière de gestion de paie des entreprises

Le but est d'offrir conjointement aux organisations une plateforme numérique unifiée, renforcée par une expertise axée sur le conseil, une expérience client supérieure, une sécurité et une confidentialité des données inégalées

MUMBAI, Inde et CHENNAI, Inde, 22 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Ramco Systems , un fournisseur de solutions de paie mondiales, a annoncé la conclusion d'un partenariat avec BDO India LLP , l'une des principales organisations de services professionnels en Inde et membre de BDO International, le 5ème plus grand réseau mondial présent dans plus de 162 pays. Ce partenariat tire parti des forces distinctives de chaque entité, positionnant Ramco en tant que fournisseur de plateforme technologique et BDO India en tant que fournisseur de services de paie et de services gérés.

(L-R) Sundar Subramanian, Chief Executive Officer, Ramco Systems and Milind Kothari, Managing Partner, BDO India, during the partnership signing ceremony in Mumbai

Ce partenariat associe une technologie de pointe, un calcul des salaires et des services de conseil à un engagement indéfectible en faveur de la sécurité et de la confidentialité des données. L'objectif consiste à redéfinir l'expérience de paie externalisée pour la gestion de la paie mondiale, grâce à des solutions d'experts évolutives dépassant les frontières.

Grâce à la plateforme, les organisations auront accès à une vision unifiée et à un centre de contrôle pour toutes les paies nationales, garantissant une efficacité et une cohérence inégalées. De plus, la plateforme offre des connecteurs prêts à l'emploi et certifiés avec des solutions HCM globales, ce qui réduit le temps de mise en œuvre et garantit une connectivité exempte de soucis. En comptant sur la portée de BDO à travers le monde, sa capacité à répondre au « problème du dernier mille », l'apport de la technologie et un service de premier ordre, l'entreprise devrait offrir aux multinationales une proposition convaincante en tant que partenaire de choix pour leurs besoins en matière de gestion des salaires et du capital humain (HCM).

À propos de ce partenariat, Milind Kothari, associé directeur de BDO India, a déclaré : « Le marché mondial étant en pleine transformation, les organisations ont besoin de cadres conçus par des experts pour gérer les différentes exigences en matière de réglementation et d'information à travers les frontières. Nous sommes heureux de collaborer avec Ramco pour paver la voie à un avenir unique en matière de paie mondiale. Ce partenariat stratégique combine les capacités de la principale plateforme de paie de Ramco avec notre solide expertise en matière de conseil et de prestation globale, afin d'offrir des solutions qui transforment, simplifient et rationalisent les processus de paie avec une vision holistique des opérations mondiales. Cette collaboration permettra non seulement d'assurer une conformité précise dans des délais opportuns, mais aussi de donner aux clients un avantage concurrentiel grâce à une efficacité et une productivité améliorées dans le paysage commercial dynamique et exigeant d'aujourd'hui. Nous sommes ravis de ce partenariat et des opportunités qu'il créera pour nous et les entreprises que nous servons ensemble. Nos efforts actuels dans le domaine de la paie mondiale témoignent d'ores et déjà des avantages résultant de nos synergies, et nous espérons également les étendre à d'autres entreprises. »

Sundar Subramanian, président-directeur général de Ramco Systems, a ajouté : « Notre collaboration avec BDO India est la preuve de notre engagement à fournir une technologie de pointe combinée à des services connexes, afin d'offrir une expérience de classe mondiale en matière de paie. Nous sommes très heureux de partager avec vous la façon dont Ramco et BDO India vont offrir un service de paie intégré aux multinationales opérant dans le monde entier. Les innovations de nouvelle génération de Ramco, comme le cadre à code bas, la paie en mémoire ultra-rapide, les rapports en libre-service et l'espace de travail de la paie, ainsi que le service de conseil compétent, la sécurité des données et la confidentialité de BDO fourniront un service de paie intégré à notre clientèle internationale. Comme certains clients bénéficient déjà de ce partenariat, nous sommes ravis d'étendre à l'ensemble du marché notre transformation commune de la gestion de la paie à l'échelle mondiale. »

Avec plus de 500 clients dans le monde, Ramco Global Payroll est à l'avant-garde de la transformation globale de la paie depuis plus de 25 ans. Avec une couverture salariale mondiale dans plus de 150 pays, cette solution permet une intégration transparente avec les principaux fournisseurs HCM, offrant une solution de paie numérique de bout en bout qui peut être déployée sur le cloud ou exploitée en tant que service géré. Avec de nouvelles fonctionnalités s'articulant autour de configurateurs pré-construits, de rapports en libre-service, d'un espace de travail pour la paie, d'un moteur de paie en mémoire et d'un module d'implémentation, Ramco vise à fournir des implémentations plus rapides et plus fluides. En tirant parti de l'automatisation des processus robotiques, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, Ramco continue d'offrir une expérience de paie sans contact.

À propos de BDO India LLP :

BDO India LLP est le cabinet membre indien de BDO International. BDO India se spécialise dans la comptabilité, la fiscalité, le conseil, les services aux entreprises, la transformation numérique et les solutions technologiques axées sur le domaine pour des clients de tous les secteurs. Nos équipes de paie et de services gérés offrent une expérience de paie internationale de premier ordre aux organisations du monde entier. En Inde, BDO est dirigée par plus de 300 partenaires et cadres et par une équipe comptant plus de 9 000 professionnels* opérant dans 12 villes. Forte d'un riche mélange d'expérience et d'expertise, BDO India met en avant une culture de travail innovante et axée sur les solutions. *Y compris les centres de services partagés de BDO en Inde

À propos de Ramco Systems :

Ramco Systems est un fournisseur de logiciels et plateformes d'entreprise de classe mondiale qui perturbe le marché avec ses logiciels d'entreprise multi-tenant basés sur le cloud et le mobile, en stimulant avec succès l'innovation depuis plus de 25 ans. Au fil des ans, Ramco a conservé un palmarès constant de plus de 1 000 clients dans le monde, avec plus de 2 millions d'utilisateurs, et a fourni une valeur commerciale tangible dans les domaines de la paie mondiale, de l'aviation, de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que de la planification des ressources des entreprises.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2322425/Ramco_BDO_Partnership.jpg