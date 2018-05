Ramsey Crookall & Co. Ltd Investe Nella Crescita e Sceglie la Soluzione Wealth In One di Objectway

Objectway, fornitore leader di soluzioni software per la gestione digitale degli investimenti nel mercato mondiale dei servizi finanziari, annuncia la firma del contratto con Ramsey Crookall per la fornitura e l'implementazione della soluzione Wealth In One per la gestione digitale degli investimenti.

Ramsey Crookall è la più longeva azienda indipendente di broker azionari e gestori di risparmi dell'Isola di Man, che eroga prestazioni full service a privati e advisor istituzionali.

Objectway, che già forniva a Ramsey Crookall funzioni di Clearing & Settlement e Portfolio Management, arricchirà l'offerta grazie a Wealth In One con CRM, Onboarding e un servizio digitale omni-channel, omni-device. La soluzione permetterà a Ramsey Crookall di supportare pienamente la propria operatività e di migliorare sensibilmente le proprie capacità digitali, per un engagement del cliente flessibile ed efficiente.

"Siamo orgogliosi di erogare servizi di prima classe ai nostri clienti e per farlo siamo disposti a investire in tecnologia", ha dichiarato Joanna Crookall, CEO di Ramsey Crookall. "I clienti ci chiedono maggiore informazione e interazioni veloci; dobbiamo trovare il modo di automatizzare e rendere ancora più efficiente il servizio. Wealth In One ci garantisce di essere all'altezza dei requisiti di livello di servizio e personalizzazione posti dai clienti, ma soprattutto fornisce la flessibilità e l'agilità per sostenere la nostra espansione".

"Come partner pluriennale di Ramsey Crookall, siamo entusiasti di aprire con loro un nuovo capitolo", ha affermato Luigi Marciano, CEO di Objectway. "Nonostante una concorrenza agguerrita, Ramsey Crookall ha colto il valore e i vantaggi di una soluzione integrata, digitale fornita da un unico vendor. È la conferma che l'interazione digitale oggi costituisce un fattore cruciale e permette a clienti, investment manager e aziende di collaborare con efficienza in modalità ibrida operando in un ambiente sicuro e conforme alla normativa".

Objectway è leader nello sviluppo e produzione di soluzioni software digitali per il settore dei servizi finanziari in tutto il mondo, con clienti in 15 Paesi. Dalle sedi in Italia, UK, Belgio, Irlanda e Sud Africa, gli oltre 500 dipendenti di Objectway supportano circa 100.000 investitori professionali che hanno in gestione oltre 1000 miliardi di Euro.

Fondata nel 1946, Ramsey Crookall è la più longeva azienda indipendente di broker azionari e gestori di risparmi dell'Isola di Man. Creiamo valore autentico assumendo solo i talenti migliori al servizio di clienti privati e istituzionali, trust e fondi pensione.

