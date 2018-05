Ramsey Crookall & Co. Ltd investit dans sa croissance et adopte la solution Wealth In One d'Objectway

Objectway, spécialiste des solutions logicielles numériques pour la gestion de placements destinées au secteur des services financiers à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui qu'il avait signé un contrat pour fournir et mettre en œuvre Wealth In One, sa solution numérique de gestion de patrimoine, chez Ramsey Crookall.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/662702/Objectway_Logo.jpg )



Ramsey Crookall est la société indépendante d'agents de change et de gestionnaires d'investissement la plus ancienne de l'île de Man. Elle fournit des prestations de courtage et de gestion de patrimoine aux clients et aux conseillers privés et institutionnels.

Objectway fournit déjà à Ramsey Crookall des capacités de compensation et règlement ainsi que de gestion de portefeuille. Cette offre se compètera désormais d'une prestation incluant CRM, onboarding et un service numérique multicanal et omni-appareils via le déploiement de la solution entièrement intégrée Wealth In One, pour soutenir entièrement ses activités opérationnelles et améliorer notablement ses capacités numériques. Cela permettra à Ramsey Crookall d'interagir avec ses clients de manière flexible et efficace, via le numérique.

« Chez Ramsey Crookall, nous sommes fiers de fournir à nos clients un service de première classe et sommes disposés à investir dans la technologie à cette fin, déclare Joanna Crookall, CEO. Les clients exigent plus d'informations et des interactions plus rapides de notre part, de sorte que nous devons trouver de nouvelles manières d'automatiser et de fournir un service plus efficace. La solution Wealth In One d'Objectway nous permettra de continuer à fournir le niveau de service qu'attendent nos clients, de manière personnalisée comme ils le souhaitent, mais aussi de proposer davantage de flexibilité et d'agilité pour favoriser notre expansion. »

« Étant partenaire de Ramsey Crookall depuis de nombreuses années, nous sommes ravis d'entamer un nouveau chapitre avec eux, commente Luigi Marciano, CEO d'Objectway. Malgré une rude concurrence, Ramsey Crookall a considéré qu'il était intéressant et profitable d'avoir une solution numérique proposée par un fournisseur unique, entièrement intégrée et entièrement gérée. Cela confirme que l'interaction numérique est essentielle aujourd'hui. Elle permet aux clients, aux gestionnaires d'investissement et à l'entreprise de collaborer efficacement de manière hybride via un environnement sécurisé et pleinement conforme. »

Objectway est un important fournisseur de solutions logicielles numériques pour le secteur des services financiers à l'échelle mondiale, et possède des clients dans 15 pays. Objectway compte plus de 500 employés qui apportent leur soutien à environ 100 000 professionnels en matière de placements qui gèrent plus de mille milliards d'euros de patrimoine.

Créé en 1946, Ramsey Crookall est la société indépendante d'agents de change et de gestionnaires d'investissement la plus ancienne de l'île de Man. En employant uniquement les meilleurs talents, nous créons de la valeur réelle pour nos clients privés et institutionnels, les trusts et les fonds de pension.

Rendez-vous sur le site d'Objectway : http://www.objectway.com

Rendez-vous sur le site de Ramsey Crookall : https://ramseycrookall.com/

SOURCE Objectway