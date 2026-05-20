- Rancho BioSciences lanza OmicsHQ™: una plataforma integral y curada de datos multiómicos diseñada para acelerar el descubrimiento de fármacos

OmicsHQ reúne conjuntos de datos multiómicos completos, seleccionados por expertos y estandarizados de todo el ecosistema científico, con conjuntos de datos preprocesados listos para acelerar la investigación, el descubrimiento de fármacos y la innovación impulsada por la IA

SAN DIEGO, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Rancho BioSciences, socio líder en ciencia de datos con soporte tecnológico para la industria biofarmacéutica, anunció hoy el lanzamiento de OmicsHQ™, un catálogo unificado de conjuntos de datos multiómicos estandarizados y cuidadosamente seleccionados, diseñados para su uso inmediato en investigación, descubrimiento de fármacos y desarrollo de modelos de IA/aprendizaje automático. La compañía presentará el producto en la conferencia y exposición BioIT World, el 19 de mayo de 2026, en Boston, Massachusetts.

OmicsHQ logo

"OmicsHQ representa nuestro compromiso de eliminar las barreras que ralentizan el progreso científico", afirmó Chris O'Brien, consejero delegado de Rancho Biosciences. "Al unificar fuentes de datos fragmentadas en un catálogo único y organizado con estándares consistentes, permitimos a los investigadores pasar de la búsqueda al análisis en una fracción del tiempo. Se trata de excelencia en datos multiómicos a gran escala, disponible para los científicos desde hoy mismo".

Datos listos para el análisis y la IA desde el primer día

Actualmente, los datos multiómicos se encuentran dispersos en decenas de repositorios, con anotaciones inconsistentes y rara vez listos para su posterior análisis sin un esfuerzo manual considerable. OmicsHQ™ cambia esta situación.

En su lanzamiento, OmicsHQ™ ofrece a los investigadores un catálogo único y consultable de datos transcriptómicos de células individuales, que incluye más de 1.000 conjuntos de datos preprocesados listos para su uso inmediato y más de 8.000 estudios adicionales disponibles para su procesamiento bajo demanda. Todos los conjuntos de datos se someten a un riguroso proceso de curación en múltiples etapas. Cada conjunto de datos se preselecciona para garantizar su integridad, se armoniza con ontologías estándar (UBERON, DOID, EFO, MESH, NCIT), se procesa mediante una plataforma bioinformática reproducible y se somete a una revisión de calidad independiente. Los conjuntos de datos están disponibles para su descarga en formatos H5AD y Seurat, sin necesidad de preprocesamiento ni armonización adicionales. Se seguirán añadiendo modalidades de datos adicionales con el tiempo.

Los investigadores pueden visualizar las incrustaciones de UMAP y PCA, explorar la expresión genética y evaluar las métricas de control de calidad directamente dentro de la plataforma antes de descargar los datos, lo que facilita la identificación del conjunto de datos adecuado antes de invertir tiempo y recursos informáticos.

"La industria se encuentra en un punto de inflexión donde los datos tienen el poder de impulsar estrategias terapéuticas verdaderamente innovadoras, pero solo cuando esos datos son fiables", destacó Julie Bryant, fundadora y directora de estrategia de Rancho BioSciences. "El contexto, la curación y la armonización son lo que transforma los datos brutos en información útil para que los científicos puedan actuar. OmicsHQ™ se basa en este principio, y nos entusiasma ponerlo al servicio de organizaciones centradas en mejorar la salud humana".

Diseñado para el desarrollo de fármacos

OmicsHQ™ está diseñado para dar soporte a los flujos de trabajo más utilizados por los científicos, incluyendo el desarrollo de modelos de IA y aprendizaje automático, el descubrimiento de objetivos y biomarcadores, y la obtención de datos centrados en enfermedades. Los metadatos estandarizados y las estructuras de datos consistentes permiten a los equipos integrar conjuntos de datos directamente en los flujos de trabajo existentes, realizar análisis entre estudios y validar los hallazgos sin la complejidad de la curación manual.

Para las organizaciones que desarrollan modelos básicos o entrenan IA con datos biológicos, OmicsHQ™ proporciona una fuente fiable y escalable de datos multiómicos armonizados, listos para usar desde el momento de la descarga. No existe dependencia de ninguna plataforma; los conjuntos de datos se compran una sola vez y se conservan indefinidamente.

Acerca de Rancho Biosciences

Rancho BioSciences es una empresa de ciencia de datos e informática con base tecnológica que permite a las organizaciones de ciencias de la vida estandarizar, integrar y aprovechar el poder de los datos biomédicos complejos para impulsar la toma de decisiones a lo largo del ciclo de vida de I+D. Con más de 150 científicos, ingenieros de datos y especialistas en bioinformática, Rancho ofrece análisis más rápidos y fiables, así como una toma de decisiones basada en IA en las fases de descubrimiento, investigación traslacional y desarrollo clínico. La experiencia de la empresa abarca la ingeniería de datos, la curación científica, la bioinformática, la ciencia de datos y la consultoría estratégica de datos. Rancho se guía por su misión de salvar vidas a través de los datos.

Contacto de medios

Michelle Anderson

CLFA Collective

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