Randon anuncia os resultados do terceiro trimestre de 2019

CAXIAS DO SUL, BRASIL, 13 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Randon S.A – Implementos e Participações (B3: RAPT3 e RAPT4), controladora de onze empresas que atuam nos segmentos de veículos e implementos, autopeças e serviços financeiros, anuncia seus resultados do terceiro trimestre de 2019 (3T2019) e dos nove meses de 2019 (9M2019), encerrado em 30/09/2019. As informações financeiras e operacionais da Companhia, exceto quando indicadas de outra forma, são consolidadas de acordo com as normas internacionais IFRS – International Financial Reporting Standards e os valores monetários estão expressos em Reais.

DESTAQUES

Os principais destaques do terceiro trimestre foram:

A Receita Líquida Consolidada atingiu R$ 1,4 bilhão no 3T2019, 23,6% superior ao 3T2018 ( R$ 1,1 bilhão);

atingiu bilhão no 3T2019, 23,6% superior ao 3T2018 ( bilhão); EBITDA consolidado 3T2019 de R$ 192,1 milhões, com margem EBITDA de 14,0% e EBITDA ajustado 3T2019 de R$ 209,6 milhões, com margem EBITDA ajustada de 15,1%;

de milhões, com margem EBITDA de 14,0% e de milhões, com margem EBITDA ajustada de 15,1%; As vendas para o mercado externo somaram US$ 40,7 milhões no trimestre, redução de 17,6% em relação ao mesmo período de 2018.

somaram milhões no trimestre, redução de 17,6% em relação ao mesmo período de 2018. Lucro Líquido de R$ 78,5 milhões no 3T2019 e margem líquida de 5,7%, contra lucro líquido de R$ 41,7 milhões no 3T2018.

AUDIOCONFERÊNCIA DE RESULTADOS

14 de novembro de 2019, Quinta-feira 11h00m Brasília, 09h00m Nova Iorque e 14h00m Londres Dial–in com conexões no Brasil: +55 (11) 3193-1080/ 2820-4080 Dial–in com conexões nos Estados Unidos: +1 646 828-8246/ +1 800 492-3904 Código: RANDON

Apresentação Webcasting

http://choruscall.com.br/randon/3t19.htm (Português)

http://choruscall.com.br/randon/3q19.htm (Inglês)

Contato RI

Esteban Mario Angeletti

(+55 54) 3239.2505

ri@randon.com.br

FONTE Randon S.A.

SOURCE Randon S.A.