Randstad RiseSmart accélère la mobilité interne et interentreprises des talents tout en aidant les employeurs à éviter les licenciements grâce à des améliorations de la plate-forme

AMSTERDAM, 16 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Randstad RiseSmart fournisseur mondial de services d'outplacement et de mobilité des talents, a annoncé aujourd'hui deux nouvelles solutions qui mettent plus rapidement que jamais en relation les responsables de l'embauche et les recruteurs avec des talents qualifiés au sein et en dehors de leur organisation : RiseSmart FirstLook™, Recruiter et Enterprise Editions.

Si des millions de personnes sont actuellement sans emploi dans le monde entier en raison de la pandémie, les employeurs cherchent également à remplir des millions de postes. Aux États-Unis, par exemple, cette évolution représente 10 millions de personnes au chômage alors qu'il y a 6,4 millions d'emplois ouverts. Le taux de chômage de l'Union européenne est actuellement de 7,5 % tandis que 1,6 % des emplois restent vacants. En Australie, des données récentes ont montré que 926 200 personnes étaient au chômage et que 206 000 emplois étaient ouverts.

Ciblant les recruteurs et les équipes d'acquisition de talents à l'échelle mondiale, FirstLook Recruiter Edition offre un accès gratuit à la recherche et à l'acquisition de talents à travers le réseau mondial de chercheurs d'emploi actifs de RiseSmart. En outre, FirstLook Recruiter Edition regroupe également les talents dans les répertoires de talents de RiseSmart à la marque du client afin de fournir un accès en temps réel aux demandeurs d'emploi dès qu'ils sont disponibles sur le marché. Annoncés en septembre, les répertoires de talents RiseSmart sont des sites publics que les clients peuvent déployer sans frais supplémentaires, ce qui contribue à accélérer les chances des demandeurs d'emploi touchés de décrocher leur prochain poste

FirstLook Enterprise Edition est disponible pour les clients de RiseSmart et apporte une valeur ajoutée en permettant aux équipes de talents au sein des organisations de faire correspondre les personnes aux emplois et les emplois aux personnes. Cela aide les organisations à améliorer la mobilité interne et interentreprises et à réduire le nombre de travailleurs touchés par les licenciements.

Les employés peuvent être affectés à un large éventail de postes, notamment :

Emplois, boulots et projets internes

Emplois dans d'autres divisions et entreprises partenaires

Opportunités au sein du réseau d'emploi RiseSmart

Opportunités sur le marché du travail ouvert

« Il n'est pas rare que des organisations soient obligées de licencier des employés d'un secteur d'activité tout en recrutant pour des opportunités ouvertes dans d'autres divisions ou entreprises partenaires dans le monde entier », a déclaré Kevin Gounden, vice-président principal des produits et de l'expansion mondiale chez Randstad RiseSmart. « Certains de nos clients nous disent que jusqu'à 70 % de leurs travailleurs licenciés deviennent des employés boomerang. Ce cycle inefficace de talents est non seulement une fuite de connaissances coûteuse pour les organisations, mais aussi dévastatrice pour les employés, surtout dans le climat économique actuel. En tant que partenaire de nombreuses entreprises mondiales, nous voyons la possibilité de combler le fossé dans lequel certains de nos clients doivent licencier des employés alors que d'autres recrutent activement. FirstLook Enterprise Edition permet aux entreprises de maximiser la mobilité des talents en automatisant la mise en relation entre leurs talents à risque et les opportunités ouvertes dans notre réseau mondial. Nous sommes ravis d'apporter un niveau entièrement nouveau de transparence, de fluidité et d'innovation aux solutions de mobilité interne et interentreprises pour nos clients. »

Grâce à FirstLook Enterprise Edition, les responsables de l'embauche et les recruteurs internes peuvent plus facilement trouver le talent adéquat pour pourvoir les postes vacants, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise, en recevant une liste hiérarchisée de correspondances d'emplois parmi de multiples viviers de talents internes et externes. Cette solution permet également aux employés d'avoir plus de contrôle sur leurs options de carrière en leur permettant d'être associés à des postes ouverts pertinents en fonction de leurs compétences.

« La pandémie mondiale a eu d'énormes répercussions sur le monde du travail : comment nous travaillons, où nous travaillons et qui travaille », a déclaré Dan Davenport, président et directeur général de Randstad RiseSmart. « Nous nous engageons à aider les organisations à éviter les licenciements, lorsque cela est possible, grâce à une mobilité sans faille des talents. Cela inclut le fait de donner à nos clients une ligne de vue directe sur les personnes et les compétences dans de multiples viviers de talents grâce à FirstLook et de donner aux employeurs le contrôle nécessaire pour faire correspondre les personnes aux emplois, que ce soit verticalement, latéralement ou dans les écosystèmes souhaités. »

À propos de Randstad RiseSmart

Randstad RiseSmart est le fournisseur de services de transition de carrière et de mobilité des talents qui connaît la plus forte croissance. C'est une société opérationnelle de Randstad N.V., un fournisseur mondial de services de travail flexible et de ressources humaines qui aide plus de deux millions de candidats à trouver un travail intéressant chaque année. Nos solutions d'outplacement, de développement de carrière, de redéploiement et notre solution « tech & touch » contemporaine renforcent les marques des employeurs, améliorent la rétention et réengagent les talents. Les employeurs nous engagent parce que nous leur offrons des résultats supérieurs grâce à un encadrement d'experts, une stratégie de marque professionnelle, des ressources contemporaines et des analyses à la demande. Aujourd'hui, nous sommes le partenaire humain de confiance d'entreprises prospères dans plus de 40 secteurs et nous fournissons des services dans plus de 100 pays et 40 langues. Notre passion et notre dévouement pour l'innovation, la réactivité et les résultats nous ont valu une reconnaissance et des récompenses importantes de la part d'organisations telles que Bersin de Deloitte, Gartner Inc, le Brandon Hall Group et le magazine Fortune. Pour plus d'informations, visitez le site www.randstadrisesmart.com.

