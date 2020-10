Randstad Sourceright nomme Michael Smith nouveau PDG mondial

Randstad Group annonce plusieurs nominations aux États-Unis et dans la région EMEA

ATLANTA, 16 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Randstad Sourceright, fournisseur mondial de solutions de gestion des talents, a annoncé aujourd'hui la nomination de Michael Smith, directeur général actuel pour la région EMEA, au poste de PDG mondial de Randstad Sourceright. M. Smith remplacera la PDG actuelle, Rebecca Henderson, à compter du 1er janvier 2021.

Comptant 15 ans d'expérience dans le secteur de l'acquisition de talents, il a occupé des postes opérationnels et des postes de direction en Europe ainsi que dans la région Asie-Pacifique. Basé à Amsterdam, il a aujourd'hui la double responsabilité de diriger Randstad Sourceright dans la région EMEA et la société d'exploitation Randstad UK.

Rebecca Henderson supervisera la transition en tant que PDG de Randstad Sourceright jusqu'à la fin de l'année. Par la suite, Michael Smith déménagera aux États-Unis où il relèvera directement de Mme Henderson, qui continuera d'exercer les rôles de PDG de Randstad Global Businesses et de membre du conseil d'administration de Randstad.

« Nous sommes ravis d'annoncer la nomination de Michael Smith au poste de PDG mondial, a déclaré Rebecca Henderson. Michael est quelqu'un qui a énormément contribué à la réussite de l'organisation tout au long de sa carrière à Randstad. Constamment à la recherche de moyens de renforcer notre culture de l'innovation et de l'apprentissage, il a dirigé et développé des équipes issues de divers milieux culturels et a amélioré les possibilités de croissance dans l'ensemble de Randstad Group. J'ai hâte de voir où il emmènera Randstad Sourceright et je suis impatiente de l'accueillir dans son nouveau rôle. »

En tant que PDG, Michael Smith continuera à améliorer les propositions de valeur de Randstad Sourceright, à cerner des domaines de différenciation et à intégrer le changement dans l'organisation en investissant dans la technologie de transformation de l'entreprise.

« Tout au long de ma carrière chez Randstad ces dix dernières années, j'ai eu le grand privilège de travailler chaque jour avec les personnes les plus compétentes de l'industrie des talents… des personnes qui ont contribué au succès actuel de l'organisation, a affirmé M. Smith. C'est un honneur d'avoir l'occasion de devenir le prochain PDG mondial. J'ai hâte de relever les défis que ce poste présentera. Je me réjouis à la perspective de continuer à travailler avec nos équipes partout dans le monde pour créer une entreprise encore plus axée sur le client et pour fournir une expérience exceptionnelle à nos clients et à nos employés. »

M. Smith assumera les fonctions de l'actuelle PDG de Randstad Sourceright, Rebecca Henderson, et de Bob Lopes, président du groupe Randstad North America. M. Lopes, qui travaille chez Randstad Sourceright depuis 2014, a entamé ses nouvelles fonctions en tant que directeur des ressources humaines de Randstad North America le 1er octobre.

Victoria (Vicky) Short remplacera Michael Smith au bureau de Randstad UK ; elle occupera le poste de PDG de Randstad UK à compter du 1er janvier 2021. Mme Short a commencé à travailler chez Randstad il y a plus de 20 ans, dans la division Business Support de Randstad, au Royaume-Uni. Après avoir passé près d'une décennie à faire croître la division, elle a supervisé les activités Care and Student Support de Randstad, avant d'assumer la direction du portefeuille Education.

En parallèle, Randstad Sourceright a annoncé d'autres nominations en Europe. Rachid Schmitz, actuel vice-président exécutif des ventes pour la région EMEA, a été promu au poste de directeur général, Continental Europe and Strategic Sales. M. Schmitz dirigera les opérations en Europe continentale et propulsera les efforts de Randstad Sourceright en matière de ventes stratégiques et de services professionnels dans l'ensemble de la région.

David Vincent, directeur général de Randstad Sourceright au Royaume-Uni et en Irlande, verra également son rôle s'élargir. Il sera désormais chargé d'harmoniser la stratégie de Randstad Sourceright pour la région EMEA avec l'expertise des équipes fonctionnelles mondiales de l'organisation dans les domaines de la finance, des RH, des affaires juridiques et du marketing.

