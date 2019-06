Ranking da Educação Executiva do Financial Times 2019: Universidade Jiao Tong de Xangai: Antai classificada no 19º lugar mundial, e primeiro da Ásia

O Programa de Educação Executiva da Faculdade de Economia e Administração Antai coopera com universidades e escolas de negócios de todo o mundo para oferecer a seus alunos/altos executivos EMBA o programa "Fazendo negócios na China", que é personalizado de acordo com as necessidades e expectativas dos clientes. O programa visa oferecer um retrato completo de como fazer negócios na China, inclusive macroeconomia, ambiente legal, cultura, liderança, estratégia, gestão de RH e assuntos atuais de grande interesse, como novo varejo, digitalização, IA, big data e analítica de negócios, etc. Além disso, visitas a empresas e interação com executivos de alto nível possibilitam aos alunos entender como as empresas locais/ estrangeiras se desenvolvem na China, e atividades culturais ajudam os alunos a experimentarem as dimensões históricas e culturais da China. Entre os clientes estão a ESADE, Universidade de St. Gallen, NHH, ESCP Europe, Universidade de Gotemburgo, BMI, IE Business School, Universidade de Manchester, Universidade Monash, Universidade Católica (KU, em holandês) de Leuven etc.

Chen Fangruo, reitor Universidade Jiao Tong de Xangai Faculdade de Economia e Administração Antai, destacou: "A educação executiva é uma carreira importante para nosso treinamento corporativo e comunicação de valor. Nós ativamente participamos do ranking do FT, bem como outros rankings mundiais, e mantemo-nos alinhados com a reforma do lado da oferta de educação. Continuamos a otimizar a produção de conteúdo e a buscar cases empresariais de destaque, com respeito a prática chinesa de gestão. Estamos prontos para assumir mais responsabilidades sociais no processo de promover o desenvolvimento social e econômico; estamos posicionados para fazer descobertas de vanguarda, enquanto melhoramos a teoria mundial de gestão".

