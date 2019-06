Ranking de Educación Ejecutiva FT 2019: El Antai College Economics and Management de la Universidad Jiao Tong de Shanghái se ubicó en el puesto 19 a nivel mundial y es número 1 en Asia

El Programa de Educación Ejecutiva del Antai College of Economics and Management coopera con universidades y escuelas de negocios de todo el mundo con el propósito de ofrecer el programa "Doing Business in China" a sus estudiantes/altos ejecutivos del EMBA (Executive Master of Business Administration), el cual se adapta de acuerdo a las necesidades y expectativas de los clientes. El programa apunta a proporcionar un panorama completo de cómo hacer negocios en China, incluyendo macroeconomía, entorno legal, cultura, liderazgo, estrategia, gestión de recursos humanos y temas de actualidad tales como nuevas ventas al detalle, digitalización, IA, big data y análisis empresariales, etc. Además, las visitas a empresas y la interacción con ejecutivos de alto nivel permiten a los estudiantes entender cómo se desarrollan las empresas nacionales y extranjeras en China, al mismo tiempo que las actividades culturales ayudan a los estudiantes a experimentar las dimensiones culturales e históricas de China. Los clientes incluyen a la ESADE, la Universidad de St. Gallen, la NHH, la ESCP Europe, la Universidad de Gotemburgo, el BMI, la IE Business School de la Universidad de Manchester, la Universidad de Monash, la KU Leuven etc.

Chen Fangruo, decano del Antai College of Economics and Management de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, señaló: "La educación ejecutiva es un importante vehículo para nuestra capacitación corporativa y comunicación de valores. Participamos activamente en el ranking de FT así como en otros rankings globales y nos mantenemos alineados con la reforma de la oferta educativa. Continuamos optimizando la producción de contenidos y buscando casos de negocios destacados que se relacionen con la práctica gerencial china. Estamos listos para asumir más responsabilidades sociales en el proceso de promoción del desarrollo social y económico y también estamos preparados para hacer grandes avances de cara al futuro, al mismo tiempo que mejoramos la teoría de la administración a nivel mundial".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/900720/FT_No1_in_Asia_Shanghai_Jiao_Tong_University.jpg

FUENTE Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University

