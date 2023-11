Rapidtek présente ses solutions clés en main de SATCOM au Space Tech Expo Europe 2023

TAIPEI, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Rapidtek Technologies Inc. (Rapidtek), le principal concepteur taïwanais d'AESA (radar à balayage électronique à antenne active) et fournisseur de solutions de tests RF, participe au 6e Space Tech Expo Europe au stand n° B52 du 14 au 16 novembre à Brême, en Allemagne, où il présentera ses solutions clés en main de SATCOM (communications par satellite).

Rapidtek

L'événement de trois jours devrait attirer plus de 6 200 professionnels du secteur spatial. Avec plus de 650 exposants représentant plus de 40 pays, des startups aux grands acteurs de l'industrie, les participants peuvent se rencontrer en face à face et explorer les dernières réalisations en recherche et développement, ainsi que les produits et technologies d'innovation de pointe.

Selon les informations disponibles, 94 % des visiteurs de 2022 prévoient de revenir en 2023. En outre, plus de 120 entreprises exposeront pour la première fois au Space Tech Expo Europe. Deux des nouveaux venus de Taïwan sont Rapidtek Technologies Inc., réputée pour son excellente performance en matière de conception d'antenne réseau à commande de phase, et Tensor Tech CO. LTD., bien connue pour sa technologie de mouvement sphérique.

L'événement, qui s'étend désormais au hall 4.1, accueillera plus de 550 exposants, allant des jeunes startups aux principaux acteurs de l'industrie, dont Spaceflight Inc., Berlin Space Technologies, Ariane Group, Celestia Technologies Group, Rocket Factory Augsburg et EnduroSat.

Tout au long de l'événement, Rapidtek présentera les capacités de conception innovantes de ses solutions clés en main de SATCOM, avec des antennes réseau à commande de phase, des charges utiles de communication (KCP) et des convertisseurs ascendants/descendants pour des applications multiorbite. En outre, la société propose également des solutions de tests RF et des charges utiles compatibles avec CubeSat.

« Les produits de Rapidtek ont fait l'objet de nombreuses demandes de renseignements et d'éloges de la part de clients européens, a ajouté Arthur Wang, fondateur de Rapidtek. Nos produits sont conçus pour répondre aux besoins des clients dans les secteurs des satellites en orbite basse et des CubeSat, et nous sommes impatients de nous mettre en relation avec de nouveaux partenaires et d'explorer de nouvelles opportunités commerciales en Europe. »

N'hésitez pas à rendre visite à Rapidtek sur le stand n° B52.

À propos de Rapidtek

Rapidtek Technologies Inc. s'est imposé comme un leader renommé, offrant des solutions de tests RF de premier ordre aux clients mondiaux depuis de nombreuses années. La société se consacre à aider ses clients à naviguer dans le paysage de la communication en constante évolution et à atteindre leurs objectifs. Rapidtek y parvient en proposant des solutions d'AESA de pointe, un module RF FEM, des systèmes RF comprenant des terminaux utilisateur LEO et des charges utiles de communication, ainsi que des solutions de tests MP RF (conductrices / OTA). Pour plus d'informations sur Rapidtek et sa vaste gamme de solutions, veuillez consulter www.rapidtek.net .