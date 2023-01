Raport międzynarodowy za rok 2022: GWM rozszerza swój ogólnoświatowy zasięg dzięki wykorzystaniu ekosystemu nawiązującego do leśnego

BAODING, Chiny, 23 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Dnia 16 stycznia wyemitowano film dokumentalny z udziałem GWM, w którym przedstawiono mocne strony GWM w zakresie pojazdów hybrydowym, akumulatorów, inteligentnych rozwiązań i strategicznego ogólnoświatowego zasięgu.

W 2022 r. koncern GWM konsekwentnie realizował strategię globalizacji poprzez ekosystem nawiązujący do leśnego, nawet w kontekście nieustającego wpływu czynników stanowiących wyzwanie dla światowego rynku motoryzacyjnego, takich jak braki w łańcuchu dostaw i epidemia.

Global Review 2022: GWM Expands Its Global Layout, Empowered by Forest Ecosystem

Wspomniany model działalności, ekosystem nawiązujący do leśnego, ukierunkowany na wykorzystanie nowoczesnej energii i inteligencji, charakteryzuje się wyjątkową przewagą systemową. Jack Wei, przewodniczący GWM, wspomniał w filmie dokumentalnym, że GWM podtrzymuje swoją koncepcję prac badawczo-rozwojowych polegającą na „precyzyjnych inwestycjach i nieustannym poszukiwaniu czołowych technologii". W 2022 roku GWM konsekwentnie zwiększał inwestycje w badania i rozwój technologii w schemacie ekosystemu zbliżonego do leśnego. Całkowita wartość inwestycji w pierwszych trzech kwartałach przekroczyła 8,5 mld CNY, co oznacza wzrost o ponad 64% w stosunku do roku poprzedniego.

Technologia tego ekosystemu, którą GWM opracowywał przez lata, niezmiennie przynosi efekty. Firma zbudowała bazę produktów wykorzystujących nowoczesne technologie energetyczne, w tym HEV, PHEV i EV, spełniających zróżnicowane wymagania rynków światowych. W 2022 r. HAVAL, marka SUV-ów GWM, oficjalnie zaprezentowała nową strategię energetyczną i wprowadziła modele hybrydowe na licznych rynkach, takich jak Australia, Chile, Pakistan, RPA, Tajlandia i Brazylia, co spotkało się z dużym uznaniem ze strony zarówno rynków, jak i konsumentów.

Ponadto, koncern rozbudowuje swoją ofertę na rynku luksusowych pojazdów wykorzystujących odnawialne źródła energii. GWM WEY, inteligentna marka pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii, wprowadziła na rynek modele Coffee 01 i Coffee 02, charakteryzujące się wyjątkowym połączeniem luksusu i zaawansowanej technologii. Pojazdy te przyspieszyły rozwój GWM na europejskim rynku nowych energii. WEY Coffee 01 wyposażony w system HPilot, najnowocześniejszy inteligentny system wspomagania jazdy, zdobył pięć gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP. GWM TANK, marka samochodów terenowych najwyższej klasy, wprowadziła na rynek TANK300 HEV i TANK500 HEV/PHEV, które wyznaczają kierunek transformacji w kierunku pojazdów elektrycznych w branży.

Również na polu energii wodorowej koncern GWM wypracował sobie systematyczną przewagę dzięki wykorzystaniu ekosystemu nawiązującego do leśnego. Obecnie stworzył zintegrowany układ łańcucha dostaw, który obejmuje produkcję, magazynowanie, transport, tankowanie i zastosowanie wodoru. Jeżeli chodzi o opracowanie rozwiązań energii wodorowej, GWM zainwestował łącznie 2,5 mld CNY w pojazdy napędzane paliwem wodorowym, w celu wprowadzenia ich do masowej produkcji.

„GWM może poszczycić się najbardziej wymagającymi kryteriami jakości i technologii swoich produktów. Dysponuje już rezerwami technologii podstawowych i potencjałem łańcucha dostaw w obszarze nowej energii i inteligentnych rozwiązań i utrzymuje się na czołowej pozycji dzięki znaczącym inwestycjom w najnowocześniejsze rozwiązania" – nadmienił Jack Wei.

Stwierdził również, że nowa energia i inteligentne technologie zapewniły GWM ogromny potencjał do rozwoju. Opierając się na „ONE GWM" jako podstawowej strategii, Spółka będzie w przyszłości zwiększać inwestycje w badania i rozwój technologii, co pozwoli przyspieszyć transformację w ogólnoświatową organizację wykorzystującą inteligentne technologie.

