Zhodnocení roku 2022: GWM rozšiřuje své globální zastoupení s podporou partnerského ekosystému

PAO-TING, Čína, 20. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Dokumentární film o společnosti GWM, který představil výhody společnosti GWM v oblasti hybridních systémů, napájecích baterií, inteligentního řízení a jejího globálního strategického uspořádání byl odvysílán 16. ledna.

Společnost GWM v roce 2022 stabilně posouvala svou globalizační strategii i za trvalého působení faktorů oslabujících globální automobilový trh, jako například výpadků dodavatelských řetězců a epidemie, a to díky svému ekosystému partnerů.

Global Review 2022: GWM Expands Its Global Layout, Empowered by Forest Ecosystem

Partnerský ekosystém (Forest Ecosystem), zaměřený na alternativní pohon a inteligentní vozidla, představuje jedinečnou systematickou výhodu. Pan Jack Wei, předseda představenstva společnosti GWM, v dokumentu uvedl, že společnost GWM se drží koncepce výzkumu a vývoje "přesné investice a neustálé snahy o špičkovou technologii". V rámci tohoto partnerského systému společnost GWM pokračovala i v roce 2022 ve zvyšování investic do výzkumu a vývoje technologií. Celkové investice za první tři čtvrtletí přesáhly 8,5 miliardy CNY, což představuje meziroční nárůst o více než 64 %.

Technologie, které GWM v tomto systému po léta shromažďuje, přinášejí i nadále výsledky. Pro naplnění diferencovaných požadavků globálních trhů společnost vytvořila matici produktů s alternativním pohonem, zahrnující hybridy (HEV), plug-in hybridy (PHEV) a elektrická vozidla (EV). HAVAL, značka SUV společnosti GWM, v roce 2022 oficiálně zveřejnila strategii pro alternativní pohon, představila hybridní modely na několika trzích včetně Austrálie, Chile, Pákistánu, Jihoafrické republiky, Thajska a Brazílie a dočkala se vysokého uznání trhů i spotřebitelů.

Společnost GWM rovněž rozšiřuje své působení na trhu luxusních alternativních vozidel. GWM WEY, high-endová značka inteligentních vozidel s alternativním pohonem, představila modely Coffee 01 a Coffee 02, charakterizované kombinací luxusu a pokročilých technologií. Těmito vozidly GWM přispívá k rozvoji evropského trhu vozidel s alternativním pohonem. Model WEY Coffee 01 se špičkovým inteligentním asistentem řízení HPilot získal v hodnocení bezpečnosti konsorcia Euro NCAP pět hvězdiček. Také GWM TANK, prémiová značka terénních SUV, uvedla na trh modely TANK300 HEV a TANK500 HEV/PHEV, které stojí v čele elektrifikace svého sektoru.

Využitím partnerského ekosystému získala GWM společnost systematickou výhodu také v oblasti vodíkového pohonu. Nově tak vytvořila integrovaný ekosystém dodavatelských řetězců pokrývající výrobu, skladování, přepravu, tankování a využití vodíku. Co se týče vývoje vodíkové energie, společnost GWM investovala celkem 2,5 miliardy CNY do vozidel na vodíkové baterie s cílem uvést je do sériové výroby.

Společnost GWM se může pochlubit nejnáročnějšími kritérii kvality a technologie svých výrobků. Již nyní disponuje základními technologickými rezervami a schopnostmi dodavatelského řetězce v oblasti nové energie a inteligentních vozů a díky významným špičkovým investicím si udržuje náskok, uvedl Jack Wei.

Uvedl také, že nová energie a inteligentní technologie dodaly společnosti GWM obrovský růstový potenciál. Se stěžejní strategií "ONE GWM" bude společnost v budoucnu zvyšovat investice do výzkumu a vývoje technologií, aby urychlila transformaci na globální inteligentní technologickou společnost.

