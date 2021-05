Rapport annuel 2020 : une année de transformation pour l'entreprise d'ingénierie numérique Nagarro SE

Grâce à sa base diversifiée de 750 clients de premier ordre répartis dans 50 pays et à la demande résiliente de solutions numériques, Nagarro a enregistré de bons résultats malgré la pandémie en cours. Le chiffre d'affaires de Nagarro a augmenté, passant de 402,4 millions d'euros en 2019 à 430,4 millions d'euros en 2020, soit une hausse de 7 %. L'EBITDA ajusté, un chiffre non conforme aux IFRS, a augmenté de 38 %, passant de 55,0 millions d'euros en 2019 à 76,2 millions d'euros en 2020. « Bon nombre de nos clients et collègues ont dû faire face à une année 2020 difficile », a déclaré Cindy Wolf, une directrice générale de Nagarro basée à New York. « Nous avons pourtant réussi à poursuivre notre développement et notre croissance en tant qu'entreprise, en mettant au point de nouveaux produits et services numériques importants pour nos clients. »

Nagarro a poursuivi avec succès son projet de scission de sa société mère Allgeier et son introduction en bourse. Le 16 décembre 2020, Nagarro SE a été cotée au Prime Standard de la Bourse de Francfort avec une première cotation de 69,00 euros et a clôturé l'année le 30 décembre 2020 à 91,00 euros, soit une augmentation d'environ 32 %. En prévision de son inscription à la cote, Nagarro a également introduit un nouveau logo, une nouvelle image de marque et un nouveau site web. Cette initiative a été mise en œuvre en interne par l'équipe de marketing et de conception et a mis en exergue le caractère convivial et humaniste de l'entreprise.

Pendant de nombreuses années, Nagarro a investi dans le développement d'une entreprise moderne, souple, entrepreneuriale et centrée sur l'humain, avec une conception et une culture organisationnelles particulières. En tant qu'entreprise virtuelle et mondiale sans siège social, Nagarro accorde une importance particulière à sa valeur d'entreprise unique : « CARING », acronyme anglais pour Client-centric, Agile, Responsible, Intelligent, Non-hierarchical, and Global. Au cours d'une année perturbée, la conception organisationnelle de Nagarro a permis de poursuivre sereinement ses activités quotidiennes et de s'adapter rapidement à l'évolution du marché. « L'année écoulée a montré que, grâce à notre souplesse et à notre culture CARING unique, nous pouvons sortir plus forts d'une crise », déclare Neeraj Chhibba, membre du conseil financier de Nagarro. « Nous sommes convaincus que nos valeurs, nos capacités et nos relations avec les clients constituent une base solide pour une réussite future durable. »

