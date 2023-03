ANNONCE AD HOC en application de l'article 53 du Règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange

ZURICH, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le rapport annuel 2022 du Groupe Adecco est désormais disponible dans la section Ad Hoc du site web du Groupe. Veuillez également consulter la section consacrée au rapport annuel

Rapport annuel 2022 (PDF)

Calendrier financier

- AGA 12 avril 2023 - Date de détachement du dividende 18 avril 2023 - Résultats T1 2023 4 mai 2023 - Résultats T2 2023/Semestre 2023 3 août 2023 - Résultats T3 2022 2 novembre 2023

À propos du Groupe Adecco

Le Groupe Adecco est le leader mondial du recrutement de talents. Notre objectif est de faire en sorte que l'avenir soit au service de tous. Grâce à nos trois business units internationales, Adecco, Akkodis et LHH, dans 60 pays, nous permettons aux individus une employabilité durable et à vie, nous fournissons des solutions numériques et d'ingénierie pour alimenter la transformation de l'industrie intelligente et nous donnons aux organisations les moyens d'optimiser leur main-d'œuvre. Le Groupe Adecco montre l'exemple et s'engage en faveur d'une culture inclusive, en encourageant une employabilité durable et en soutenant les économies et les collectivités résilientes. Adecco Group AG est basée à Zurich, en Suisse (ISIN: CH0012138605) et cotée à la SIX Swiss Exchange (ADEN).

Avis important concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans ce communiqué peuvent comporter des conseils, des attentes, des opinions, des projets, des intentions ou des stratégies ayant trait à l'avenir. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont basés sur les informations dont dispose Adecco Group AG à la date de ce communiqué, et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour. Les déclarations prospectives de ce communiqué ne sont pas des garanties de performances futures, et les résultats réels pourraient différer sensiblement de nos attentes actuelles. De nombreux facteurs pourraient être à l'origine de ces différences ou y contribuer. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la société comprennent, entre autres, les tendances du PIB mondial et la demande de travail temporaire ; l'impact de l'épidémie mondiale de la nouvelle maladie à coronavirus (COVID) ; les changements dans la réglementation du travail temporaire ; la concurrence intense sur les marchés dans lesquels la société opère ; l'intégration des entreprises acquises ; l'évolution de la capacité de la société à attirer et à retenir du personnel ou des clients internes et externes qualifiés ; l'impact potentiel des perturbations liées à l'informatique ; toute évolution défavorable de relations commerciales existantes, de litiges ou de procédures juridiques et fiscales.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Relations avec les investisseurs [email protected] +41 (0)44 878 88 88

Bureau de presse [email protected] +41 (0)44 878 87 87

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1197818/The_Adecco_Group_Logo.jpg

SOURCE The Adecco Group