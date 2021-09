Rapport de Nanfang Media : la Chine fait avancer les plans directeurs pour stimuler l'économie de Hong Kong et de Macao

Cette décision s'inscrit dans le droit fil des projets de la Chine visant à développer une zone de coopération Guangdong-Macao à Hengqin et à poursuivre le développement d'une zone de coopération Shenzhen-Hong Kong à Qianhai, qui ont été publiés les 5 et 6 septembre, dans le but d'offrir davantage d'espace pour stimuler le développement de Hong Kong et de Macao.

Un nouveau système pour favoriser le développement intégré de Guangdong-Macao

Hengqin est situé dans la ville de Zhuhai, dans le Guangdong, juste en face de Macao, et couvre une superficie de 106 km², soit trois fois la taille de Macao.

Créée en 2009, la zone est censée offrir à Macao un nouvel espace de développement économique. Cependant, le développement de Hengqin a, jusqu'à présent, été principalement dirigé par Zhuhai, malgré sa mission de servir Macao.

Dans le cadre de ce plan, le comité de gestion, codirigé par le chef de l'exécutif de Macao et le gouverneur du Guangdong, prendra conjointement les décisions relatives à la planification, aux politiques, aux projets et aux dispositions relatives au personnel, tandis que le comité exécutif gérera l'économie de la zone et le bien-être de la population.

À partir de vendredi, les propriétaires de véhicules de Macao qui souhaitent se rendre à Hengqin peuvent effectuer la procédure de demande de permis à Macao. Certaines entreprises ont obtenu le premier lot de licences commerciales, et un groupe de médecins de Hong Kong et de Macao ont reçu des certificats leur permettant de travailler dans la zone.

« Le nouveau modèle mobilisera Macao pour participer au développement de Hengqin », a déclaré Wang Fuqiang, du Centre chinois d'échanges économiques internationaux. « Il créera également un environnement intégré plus adapté aux entreprises de Macao et plus favorable aux résidents de Macao. »

De plus, le plan de Hengqin indique que la priorité sera donnée aux industries de la santé, de la finance moderne, de la haute technologie, des expositions et du commerce, ainsi que de la culture et des sports. Les industries et entreprises éligibles de la zone sont soumises à un taux d'imposition réduit de 15 % sur l'impôt sur le revenu des entreprises.

« La zone de coopération maintiendra la distinction de Macao en développant ses industries phares telles que la médecine traditionnelle chinoise (MTC), le tourisme et les conventions », a déclaré Guo Wanda, vice-président exécutif de l'Institut de développement de la Chine. « Elle vise à diversifier l'économie de Macao qui, jusqu'à récemment, était trop dépendante de l'industrie du jeu et vulnérable aux risques extérieurs »"

Guo Wanda a souligné que les universités de Macao et ses principaux laboratoires d'État ont mené des recherches dans des domaines tels que les circuits intégrés, les nouveaux matériaux et la biomédecine.

« Bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement d'industries compétitives de Macao, la coopération avec d'autres villes de la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao donnera un coup de fouet à la recherche scientifique et technologique et à la fabrication haut de gamme », a déclaré M. Guo.

Qianhai élargi pour faire face aux problèmes économiques de Hong Kong

Selon le plan Qianhai, la zone de coopération Shenzhen-Hong Kong sera multipliée par huit et passera de 14,92 km² à 120,56 km². Cette mesure est considérée comme une chance pour Hong Kong de résoudre certains problèmes économiques liés à l'espace limité.

Les statistiques montrent qu'un total de 11 500 entreprises ayant bénéficié d'investissements de Hong Kong sont enregistrées à Qianhai, une zone située à Shenzhen et voisine de Hong Kong, et que 22,6 milliards de dollars d'investissements de Hong Kong ont été employés à Qianhai à ce jour.

« Un grand nombre de fournisseurs de services modernes de Hong Kong sont entrés sur le marché chinois par Qianhai, mais leur besoin est loin d'être satisfait », a déclaré Cong Liang, vice-président de la Commission nationale du développement et de la réforme. « L'expansion de Qianhai offre non seulement plus d'espace, mais implique davantage de catégories d'industries pour faire jouer pleinement la supériorité de Hong Kong. »

Qin Weizhong, maire de Shenzhen, a ajouté que la ville garantirait un tiers de ses terrains industriels nouvellement transférés pour répondre à la demande des entreprises financées par Hong Kong.

« Nous pouvons dire que le gouvernement central se soucie du développement de Hong Kong et de Macao grâce à ces plans », a déclaré Allan Zeman, président du LanKwai Fong Group, une société basée à Hong Kong et active dans divers secteurs.

« Ces plans vont stimuler l'économie du Guangdong, de Hong Kong et de Macao et offrir aux jeunes davantage de possibilités d'emploi. Il est temps de renforcer la connexion entre Hong Kong, Macao et les autres villes de la région de la Grande Baie », a-t-il déclaré.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1629309/1.jpg

SOURCE Nanfang Media Group