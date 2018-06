Rapport de trafic de Fraport - mai 2018 : le Groupe Fraport annonce une forte croissance continue

Le volume de marchandises (fret aérien + courrier aérien) a légèrement baissé de 1,1 % avec 184 555 tonnes métriques en mai 2018. Les masses maximales au décollage (MTOW) accumulées ont augmenté de 6,0 % avec quelque 2,8 millions de tonnes métriques. Les mouvements d'avions ont augmenté de 9,0 % pour totaliser 45 708 décollages et atterrissages.

Sur l'ensemble du Groupe, les aéroports du portefeuille international de Fraport ont tous enregistré une solide performance en mai 2018. L'aéroport de Ljubljana (LJU), dans la capitale de la Slovénie, a desservi 167 257 passagers, ce qui représente une augmentation de 14,4 %. Les deux aéroports brésiliens de Fraport, Fortaleza (FOR) et Porto Alegre (POA), ont rapporté une croissance du trafic combinée de 3,2 % avec environ 1,1 million de passagers. Le trafic des 14 aéroports régionaux grecs a bondi de 21,0 % avec 3,1 millions de passagers en tout. Les aéroports grecs les plus fréquentés ont été l'aéroport de Rhodes (RHO) avec 632 152 passagers (en hausse de 19,7 %), l'aéroport de Thessalonique (SKG) avec 609 120 passagers (en hausse de 16,8 %) et l'aéroport de Chania (CHQ) avec 374 089 passagers (en hausse de 13,8 %). L'aéroport de Lima (LIM), au Pérou, a affiché une croissance du trafic de 11,9 % pour atteindre environ 1,9 million de passagers. Dans les aéroports Twin Star de Bourgas (BOJ) et de Varna (VAR), sur la côte bulgare de la mer Noire, le nombre de passagers a grimpé de 39,3 % avec un total de 331 648 passagers. Le trafic à l'aéroport d'Antalya (AYT) en Turquie a bondi jusqu'à 36,3 % pour atteindre environ 3,5 millions de passagers. L'aéroport d'Hanovre (HAJ), dans le nord de l'Allemagne, a enregistré un gain de trafic de 574 109 passagers. L'aéroport de Pulkovo (LED) à Saint-Pétersbourg, en Russie, a vu une avancée du trafic de 12,9 % avec quelque 1,6 million de passagers. En Chine, l'aéroport de Xi'an (XIY) a accueilli environ 3,8 millions de passagers, ce qui représente une augmentation de 9,5 %.

Rapport de trafic de Fraport















Mai 2018



























Aéroports du groupe Fraport1

Mai 2018





Cumul année (CA) 2018

















Part de Passagers Marchandises* Mouvements Passagers Marchandises Mouvements







Aéroports totalement consolidés Fraport (%) Mois Δ (%) Mois Δ (%) Mois Δ (%) CA Δ (%) CA Δ (%) CA Δ (%)







FRA Francfort Allemagne 100,00 6 136 753 9,5 181 117 -1,6 45 708 9,0 26 311 419 8,9 895 080 0,1 201 843 8,5







LJU Ljubljana Slovénie 100,00 167 257 14,4 1 026 1,7 3 228 1,7 654 411 15,4 5 032 9,1 13 687 5,0







Fraport Brésil 100,00 1 120 524 3,2 6 644 28,3 11 581 8,9 5 741 739 4,0 32 520 43,2 55 217 3,1







FOR Fortaleza Brésil 100,00 472 280 9,0 3 825 17,6 4 624 14,4 2 471 163 3,7 17 551 22,5 21 760 3,2







POA Porto Alegre Brésil 100,00 648 244 -0,7 2 819 46,3 6 957 5,4 3 270 576 4,3 14 969 78,5 33 457 3,0







Aéroports régionaux de Fraport en Grèce A+B 73,40 3 143 697 21,0 732 27,2 24 692 16,1 6 254 796 11,1 3 107 -4,3 55 302 7,1







Aéroports régionaux de Fraport en Grèce A 73,40 1 696 015 18,3 554 46,2 13 183 14,0 3 892 379 8,1 2 293 -8,6 33 405 6,2







CFU Kérkyra (Corfou) Grèce 73,40 354 807 23,2 11 > 100,0 2 737 23,6 538 432 27,9 55 > 100,0 5 117 37,9







CHQ La Canée (Crète) Grèce 73,40 374 089 13,8 46 > 100,0 2 385 11,9 721 913 -1,0 177 -4,8 4 843 -5,8







EFL Céphalonie Grèce 73,40 80 997 35,5 0 n.d. 707 32,4 106 913 42,9 0 n.d. 1 177 27,0







KVA Kavala Grèce 73,40 31 597 14,6 8 -31,9 330 -8,8 122 431 > 100,0 27 -34,3 1 446 65,8







PVK Aktion/Préveza Grèce 73,40 53 634 4,3 0 n.d. 466 1,5 59 276 4,8 0 n.d. 809 1,5







SKG Thessalonique Grèce 73,40 609 120 16,8 488 40,7 5 164 10,1 2 123 484 2,0 2 029 -11,0 17 954 -1,4







ZTH Zante Grèce 73,40 191 771 22,7 1 n.d. 1 394 18,8 219 930 21,5 4 n.d. 2 059 14,8







Aéroports régionaux de Fraport en Grèce B 73,40 1 447 682 24,3 178 -9,5 11 509 18,7 2 362 417 16,4 814 10,5 21 897 8,5







JMK Mykonos Grèce 73,40 130 018 31,8 10 -16,7 1 371 25,7 197 903 14,1 22 -15,3 2 268 11,2







JSI Skiathos Grèce 73,40 35 780 2,1 0 n.d. 323 -2,7 40 717 3,0 0 n.d. 535 6,8







JTR Santorin (Thira) Grèce 73,40 249 702 23,8 18 69,9 2 101 21,6 490 398 21,7 65 22,8 4 357 20,8







KGS Kos Grèce 73,40 313 184 35,8 23 -29,8 2 337 31,2 398 113 29,8 95 -17,5 3 668 18,6







MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 41 515 4,7 33 -13,7 434 -16,9 132 152 1,2 166 -0,2 1 694 -15,0







RHO Rhodes Grèce 73,40 632 152 19,7 69 -9,1 4 401 17,4 1 013 900 12,3 356 39,8 7 868 7,3







SMI Samos Grèce 73,40 45 331 47,4 24 -8,6 542 9,9 89 234 22,2 111 -9,5 1 507 -6,3







LIM Lima Pérou2 70,01 1 866 074 11,9 22 357 4,8 15 483 1,9 8 888 992 10,4 109 841 6,9 78 447 5,4







Fraport Twin Star 60,00 331 648 39,3 529 -53,0 2 754 23,4 672 287 52,0 3 825 -32,5 6 236 27,6







BOJ Bourgas Bulgarie 60,00 163 229 34,1 517 -53,5 1 321 16,8 248 091 42,4 3 787 -31,5 2 319 15,7







VAR Varna Bulgarie 60,00 168 419 44,7 11 -4,7 1 433 30,3 424 196 58,2 37 -72,7 3 917 35,9













































Aéroports consolidés par mise en équivalence2

































AYT Antalya Turquie 51,00 3 500 632 36,3 n.d. n.d. 20 109 33,2 7 926 301 29,1 n.d. n.d. 49 959 21,9







HAJ Hanovre Allemagne 30,00 574 109 5,6 1 039 -16,7 7 335 -0,4 2 128 088 7,1 7 678 -0,8 29 371 1,1







LED Saint-Pétersbourg Russie 25,00 1 576 186 12,9 n.d. n.d. 15 014 13,3 6 035 903 10,9 n.d. n.d. 60 670 9,0







XIY Xi'an Chine 24,50 3 767 157 9,5 23 832 5,5 28 195 6,1 17 898 947 7,4 110 149 9,2 133 049 3,8









Aéroport de Francfort3











Mai 2018 Mois Δ (%) CA 2018 Δ (%) Passagers 6 137 088 9,5 26 312 961 8,9 Marchandises (fret et courrier) 184 555 -1,1 913 799 0,7 Mouvements d'avions 45 708 9,0 201 843 8,5 MTOW (en tonnes métriques)4 2 793 325 6,0 12 516 713 6,0 PAX/vol-PAX5 143,3 0,7 139,6 0,3 Coefficient d'occupation (%) 78,4

76,7

Taux de ponctualité (%) 66,4

71,8





















Aéroport de Francfort Part de passagers Δ %6 Part de passagers Δ %6 Répartition régionale Mois CA Vols continentaux 67,0 14,5 63,7 12,8 Allemagne 10,8 0,1 11,3 4,1 Europe (hors Allemagne) 56,2 17,7 52,5 14,9 Europe de l'Ouest 47,0 18,4 43,8 14,8 Europe de l'Est 9,2 14,2 8,6 15,4 Vols intercontinentaux 33,0 0,6 36,3 2,7 Afrique 3,7 11,7 4,4 11,0 Moyen-Orient 4,3 -2,1 5,6 2,0 Amérique du Nord 12,9 1,9 11,6 2,5 Amérique centrale et du Sud 2,9 5,8 3,8 0,1 Extrême-Orient 9,2 -5,0 10,8 1,0 Australie 0,0 n.d. 0,0 n.d.

Définitions : 1 Selon les définitions de l'ACI : Passagers : trafic commercial uniquement (comptabilisation unique pour arr. + dép. + transit), Marchandises : trafic commercial et non-commercial (arr. + dép. hors transit, en tonnes métriques), Mouvements : trafic commercial et non-commercial (arr. + dep.) ; 2 Données préliminaires ; 3 trafic commercial et non commercial : Passagers (comptabilisation unique pou arr. + dep. + transit, y compris l'aviation générale), Marchandises (comptabilisation unique pou arr. + dep. + transit en tonnes métriques), Mouvements (arr. + dep.) ; 4 Trafic entrant uniquement ; 5 Trafic régulier et charter ; 6 variation absolue par rapport à l'année précédente en % ; *Marchandises = fret + courrier

