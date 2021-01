Rapyd arrecada US$ 300 milhões em financiamento para impulsionar o crescimento acelerado do setor de pagamentos globais

O ano de 2020 teve uma enorme aceleração na adoção de pagamentos digitais locais e transfronteiriços, o que alimentou um enorme crescimento global para a Rapyd. Como observado em um recente relatório da Mckinsey, um dos principais impactos da COVID-19 foi a aceleração das mudanças em áreas que tipicamente são muito mais graduais - o comportamento do consumidor - com cinco anos de mudança condensados em menos de um. A mudança nos hábitos de compra impulsionou consumidores e negócios em mercados maduros e emergentes on-line e com isso a necessidade de aceitar e enviar pagamentos usando cartões e métodos de pagamento alternativos em massa.

"A demanda por pagamentos on-line aumentou de acordo com as restrições devido aos efeitos da COVID, e como empresa, estamos bem posicionados para oferecer às empresas em todo o mundo as soluções que elas precisam e colocá-las em funcionamento rapidamente", disse Arik Shtilman, cofundador e CEO da Rapyd. "Iniciar 2021 com essa rodada substancial de financiamento para investir ainda mais em nossa plataforma é um enorme voto de confiança, tanto na necessidade crescente de soluções de pagamento locais que podem ser implementadas em escala global, quanto mais especificamente em nossa visão e empresa."

"O cenário de pagamento varia drasticamente entre países. Uma empresa que faz negócios em todo o mundo pode precisar aceitar centenas de métodos de pagamento locais. A API da Rapyd, que resume essa complexidade, está atualmente impulsionando o que consideramos ser muitas das empresas mais interessantes do mundo", disse Bt Fredrickson, sócio-gerente da Coatue. "Estamos honrados em fazer parceria com a Arik e com a equipe para a próxima fase da jornada da Rapyd."

O novo financiamento será usado para duplicar as equipes de engenharia e produto, bem como expandir o elemento de "Autoatendimento" da plataforma da Rapyd, capacitando as empresas em todo o mundo a embarcar e começar a utilizar qualquer uma das capacidades financeiras da Rapyd no menor prazo possível. A empresa continuará seu foco em mercados centrais que atendam a pagamentos de comércio eletrônico B2C e B2B, mercado e negócios de serviços financeiros. Após a aquisição bem sucedida da Korta, um adquirente europeu de cartões, e sua integração no início de 2020, a Rapyd também está explorando aquisições estratégicas adicionais nas Américas, Ásia-Pacífico e Europa, Oriente Médio e África.

Sobre a Rapyd

A Rapyd é a forma mais rápida de alimentar os pagamentos locais em qualquer lugar do mundo, permitindo que as empresas acessem os mercados mais rápido do que nunca. Ao utilizar a rede de pagamentos incomparável da Rapyd e a plataforma Fintech-as a service, empresas e consumidores podem se envolver em transações locais e transfronteiriços em qualquer mercado. A plataforma Rapyd está unificando sistemas de pagamento fragmentados em todo o mundo, reunindo mais de 900 métodos de pagamento em mais de 100 países. Os investidores da Rapyd incluem Stripe, General Catalyst, Oak FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Target Global e TaL Capital. Para saber mais sobre a empresa que está acelerando a revolução Fintech-as-Service, acesse www.rapyd.net, leia o nosso blog, ou siga-nos no LinkedIn e Twitter.

Contatos de mídia:

Headline Media

Raanan Loew

[email protected]

1-347-897-9276

FONTE Rapyd

SOURCE Rapyd