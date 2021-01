Rapyd lève 300 millions de dollars pour soutenir la croissance accélérée du secteur des paiements mondiaux

La plate-forme de Rapyd intègre les services Fintech dans toutes les applications et simplifie la complexité de l'offre de méthodes de paiement locales grâce à une API facile à utiliser tout en gérant les diverses exigences de conformité et de réglementation. Les entreprises peuvent accepter et envoyer des paiements sans avoir à construire leur propre infrastructure grâce au Rapyd Global Payments Network qui prend en charge des centaines de méthodes de paiement locales, notamment les cartes, les virements bancaires, les portefeuilles électroniques et les espèces.

L'année 2020 a connu une accélération massive de l'adoption des paiements numériques locaux et transfrontaliers, ce qui a alimenté une croissance mondiale considérable pour Rapyd. Comme indiqué dans un récent rapport Rapport Mckinsey , l'un des principaux impacts de la COVID-19 a été l'accélération des changements dans des domaines qui sont généralement beaucoup plus progressifs (à savoir le comportement des consommateurs) avec cinq ans de changement comprimés en moins d'une année. Le changement des habitudes d'achat a propulsé les consommateurs et les entreprises des marchés matures et émergents sur Internet et, par conséquent, la nécessité d'accepter et d'envoyer en masse des paiements par carte et par d'autres moyens de paiement.

« La demande de paiements en ligne est montée en flèche à la suite des restrictions dues aux effets de la COVID, et en tant qu'entreprise, nous sommes bien placés pour fournir aux entreprises du monde entier les solutions dont elles ont besoin et pour les mettre en place rapidement », a déclaré Arik Shtilman, co-fondateur et PDG de Rapyd. « Donner le coup d'envoi de 2021 avec cet important financement pour investir davantage dans notre plate-forme est un formidable vote de confiance à la fois dans le besoin croissant de solutions de paiement locales pouvant être déployées à l'échelle mondiale, et plus spécifiquement dans notre vision et notre entreprise. »

« Le paysage des paiements varie considérablement d'un pays à l'autre. Une entreprise faisant des affaires à l'échelle mondiale peut être amenée à accepter des centaines de méthodes de paiement locales. L'API de Rapyd, qui permet d'enlever cette complexité, alimente actuellement ce que nous pensons être un grand nombre des entreprises les plus intéressantes du monde », a déclaré Kris Fredrickson, associé directeur de Coatue. « Nous sommes honorés de nous associer avec Arik et son équipe pour la prochaine phase du voyage de Rapyd. »

Le nouveau financement servira à doubler les équipes d'ingénierie et de produits, ainsi qu'à étendre l'élément « libre-service » de la plate-forme Rapyd, permettant aux entreprises du monde entier de monter à bord et de commencer à utiliser l'une des capacités financières de Rapyd dans les plus brefs délais. L'entreprise continuera à se concentrer sur les marchés principaux qui servent les paiements du commerce électronique B2C et B2B, la place de marché et les entreprises de services financiers. Après l'acquisition et l'intégration réussies de l'acquéreur de cartes européen Korta au début de 2020, Rapyd explore également d'autres acquisitions stratégiques en Amérique, en Asie-Pacifique et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

À propos de Rapyd

Rapyd est le moyen le plus rapide d'effectuer des paiements locaux partout dans le monde, permettant aux entreprises du monde entier d'accéder aux marchés plus rapidement que jamais. En utilisant le réseau de paiement inégalé de Rapyd et la plateforme de Fintech en tant que service, les entreprises et les consommateurs peuvent effectuer des transactions locales et transfrontalières sur n'importe quel marché. La plateforme Rapyd unifie les systèmes de paiement fragmentés dans le monde entier en regroupant plus de 900 méthodes de paiement dans plus de 100 pays. Les investisseurs de Rapyd incluent Stripe, General Catalyst, Oak FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Target Global et TaL Capital. Pour en savoir plus sur l'entreprise qui accélère la révolution Fintech en tant que service, visitez le site www.rapyd.net , lisez notre blog , ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

