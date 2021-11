Rapyd dévoile « l'infrastructure de paiements B2B du futur » pour soutenir les plateformes mondiales de commerce et d'échanges B2B

· Les capacités de paiement de Disburse B2B s'étendent désormais à plus de 200 pays pour aider les plateformes transfrontalières à rationaliser les paiements aux distributeurs, vendeurs et fournisseurs

SINGAPOUR et LONDRES, 9 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Rapyd , une société mondiale de Fintech as a service, a annoncé aujourd'hui de nouvelles améliorations de ses plateformes Disburse et Collect. Elles proposent une nouvelle infrastructure de bout en bout aux entreprises B2B pour payer les fournisseurs et les vendeurs tout en se faisant payer par les clients du monde entier de manière plus efficace.

Rapyd a étendu les capacités de sa plateforme Disburse à plus de 200 pays, permettant aux organisations d'effectuer des paiements dans les principales devises commerciales internationales (USD, EUR, GBP et SGD), partout dans le monde, ainsi que dans les principales devises régionales et locales. En outre, les clients de Rapyd peuvent maintenant effectuer des paiements en temps réel (RTP) dans plus de 50 pays à travers le monde, ce qui leur permet d'avoir plus de contrôle et de visibilité sur le calendrier des paiements.

Pour renforcer son offre d'acceptation des paiements B2B, les clients de Rapyd peuvent désormais utiliser des comptes virtuels pour accepter des paiements à Singapour et en Europe dans la devise locale de leur choix.

« La pandémie a accéléré la nécessité pour toutes les entreprises, grandes et petites, de participer à des écosystèmes numériques pour le commerce, l'approvisionnement et la main-d'œuvre, qu'il s'agisse d'une plateforme de travail pour trouver et payer des travailleurs, d'une plateforme de commerce B2B pour les fournitures ou d'une place de marché transfrontalière d'e-commerce B2B pour vendre dans le monde entier. Nous pouvons maintenant servir les entreprises transfrontalières B2B avec la solution de paiement de bout en bout la plus flexible qui soit », a commenté Joel Yarbrough, directeur général de Rapyd Ventures et vice-président de la région Asie-Pacifique. « La plateforme de Rapyd est unique en ce sens qu'elle peut servir à la fois les entreprises et les PME, traiter les transactions locales et transfrontalières à gros montant typiques du commerce mondial, ainsi que les transactions à plus grande vitesse et à faible montant qui sont courantes dans les versements des consommateurs et des PME. »

L'e-commerce B2B sur le Web et via les places de marché génère déjà près de quatre fois plus de revenus que son homologue grand public au niveau mondial. Il a continué de croître pendant la pandémie. Selon Grand View Research[1], la taille du marché mondial de l'e-commerce B2B devrait atteindre 20 900 milliards de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,5 % entre 2020 et 2027.

Avec Rapyd, les acheteurs et vendeurs B2B disposent non seulement du plus grand nombre de méthodes de paiement et de règlement en Asie et dans le monde que tout autre fournisseur, mais ils peuvent désormais s'appuyer sur une solution unique et unifiée basée sur le Cloud pour servir le plus grand nombre de pays, de devises, de types d'entreprises et de tailles de transactions.

