Rapyd lança "infraestrutura do futuro para pagamentos B2B" para apoiar plataformas globais de comércio e negociações B2B

SINGAPURA e LONDRES, 9 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Rapyd, uma empresa global de tecnologia financeira como serviço (Fintech-as-a-service), anunciou hoje novas melhorias em suas plataformas líderes de pagamentos e recebimentos, oferecendo nova infraestrutura de ponta a ponta para que empresas B2B paguem fornecedores e vendedores e também recebam pagamentos de clientes do mundo todo de forma mais eficiente.

A Rapyd expandiu os recursos de sua plataforma de pagamentos para mais de 200 países, permitindo que as empresas façam pagamentos nas principais moedas comerciais globais, como USD, EUR, GBP e SGD em qualquer lugar do mundo, além das principais moedas regionais e locais. Além disso, os clientes da Rapyd agora podem realizar pagamentos em tempo real (PTR) em mais de 50 países, oferecendo mais controle e visibilidade ao longo do cronograma do pagamento.

Para promover sua oferta de aceitação de pagamentos B2B, os clientes da Rapyd agora também podem usar contas virtuais para aceitar pagamentos em Singapura e na Europa para pagar na moeda local de sua preferência.

"A pandemia acelerou a necessidade de toda empresa, grande e pequena, participar de ecossistemas digitais de comércio, compras e mão de obra, seja em uma plataforma de gig (uberização) para encontrar e pagar profissionais, uma plataforma de comércio B2B para comprar suprimentos ou um marketplace internacional de comércio eletrônico B2B para vender no mundo todo. Agora podemos atender a empresas B2B internacionais com a solução de pagamentos de ponta a ponta mais flexível em qualquer lugar", comentou Joel Yarbrough, diretor geral da Rapyd Ventures e vice-presidente da empresa na região da Ásia-Pacífico. "A plataforma da Rapyd é única pois podemos atender tanto a grandes empresas quanto a PMEs, processar transações de valores altos locais e internacionais, típicas do comércio global, assim como oferecer maior velocidade e processamento de transações de valores mais baixos, comuns em pagamentos de consumidores e PMEs."

O comércio eletrônico B2B na Internet e em marketplaces já gera quase quatro vezes mais faturamento do que sua contraparte de atendimento presencial ao consumidor em todo o mundo e não parou de crescer durante a pandemia. Já havia sido projetado que o mercado global de comércio eletrônico B2B atingiria 20,9 trilhões de dólares até 2027, aumentando a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 17,5% de 2020 a 2027, de acordo com a Grand View Research[1].

Com a Rapyd, compradores e vendedores B2B não só têm o maior número de métodos de pagamento e recebimento na Ásia e em todo o mundo do que qualquer outra provedora, mas também podem agora utilizar uma solução unificada baseada na nuvem para atender à mais ampla gama de países, moedas, tipos de negócios e tamanhos de transações.

Sobre a Rapyd

A Rapyd é a forma mais rápida de efetuar pagamentos locais em qualquer lugar do mundo, permitindo que empresas do mundo todo tenham acesso aos mercados mais rapidamente do que nunca. Ao utilizar a rede de pagamentos e a plataforma de Fintech-as-a-service incomparáveis da Rapyd, empresas e consumidores podem efetuar transações locais e internacionais em qualquer mercado. A plataforma da Rapyd está unificando sistemas de pagamento fragmentados do mundo todo, reunindo mais de 900 métodos de pagamento em mais de 100 países. Entre os investidores da Rapyd estão Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Target Global, Fidelity Management and Research Company, Altimeter Capital, BlackRock Funds e Tal Capital. Para saber mais sobre a empresa que está acelerando a revolução de Fintech-as-a-service, acesse www.rapyd.net, leia nosso blog, ou siga-nos no LinkedIn e no Twitter.

FONTE Rapyd

