Rapyd nimmt 300 Millionen US-Dollar in der Serie E auf, um sein Fintech-as-a-Service-Angebot inmitten der beispiellosen globalen Akzeptanz von Embedded Finance weiter auszubauen

- Kurz nach der Übernahme von Valitor durch Rapyd, einem europäischen Unternehmen für digitalen Zahlungsverkehr und Kartenausgabe

- Die Finanzierung wird zur Unterstützung weiterer strategischer Fusionen und Übernahmen in Schlüsselmärkten sowie zur Produktverbesserung und zum Ausbau der Vertriebskanäle verwendet

LONDON und MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 3. August 2021 /PRNewswire/ -- Rapyd , ein globales Fintech-as-a-Service-Unternehmen, gab heute eine Finanzierungsrunde der Serie E in Höhe von 300 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Target Global bekannt. An der Runde beteiligen sich mehrere neue Investoren, darunter Fonds, die von Fidelity Management and Research Company, Altimeter Capital, Whale Rock Capital, BlackRock Funds und Dragoneer verwaltet werden, sowie die Beteiligung bestehender Investoren: General Catalyst, Latitude, Durable Capital Partners, Tal Capital, Avid Ventures und Spark Capital.

Die Finanzierung erfolgt kurz nach der Übernahme von Valitor, einem europäischen Zahlungsverkehrs- und Kartenausstellungsunternehmen, für 100 Millionen US-Dollar Rapyd Ventures und der Gründung von Rapyds Venture-Arm. Die zusätzlichen Mittel werden Rapyd in die Lage versetzen, die sich bietenden Chancen zu nutzen, die sich aus der beispiellosen Nachfrage nach digitalen Zahlungen, eingebetteten Finanzdienstleistungen und skalierbarer, cloudbasierter Zahlungsinfrastruktur in allen Segmenten und Branchen ergeben, und werden dazu verwendet, das Wachstum des Unternehmens durch eine Kombination aus organischem Wachstum, Übernahmen und strategischen Investitionen zu beschleunigen.

„Die Ermöglichung des digitalen Zahlungsverkehrs ist zu einer der grundlegendsten geschäftlichen Anforderungen in jeder Branche geworden, wie die letzten anderthalb Jahre unwiderruflich gezeigt haben. Es ist eine große Verantwortung und eine außergewöhnliche Chance, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Fähigkeit zu verbessern, Kunden zu bedienen und ihre Reichweite auf globalen Märkten zu vergrößern. Wir sind unseren Investoren dankbar, dass sie die neuen Bedürfnisse unseres Ökosystems erkannt und unsere Bestrebungen unterstützt haben", sagte Arik Shtilman, Mitbegründer und CEO von Rapyd. „Wir planen, die Finanzierung zu nutzen, um unsere globale Fintech-as-a-Service-Plattform weiter auszubauen und in die Stärkung unserer weltweiten Netzwerkkapazitäten zu investieren. Wir werden unsere Präsenz in wachstumsstarken Märkten in Europa, Asien-Pazifik, den USA und Lateinamerika weiter ausbauen, wo die Plattform von Rapyd Unternehmen unterstützen kann, die international wachsen wollen. Wir verdoppeln unsere Strategie für Vertriebspartnerschaften, verstärken unsere Präsenz in wichtigen Wachstumsmärkten und prüfen weitere Übernahmen, die unseren strategischen Zielen entsprechen."

Rapyd plant, die Finanzierung für mehrere weitere strategische Akquisitionen zu verwenden, um die Expansion in Schlüsselmärkten zu unterstützen und die Zahlungsverkehrsprodukte und -erfahrungen zu erweitern. Dadurch wird die Plattform von Rapyd nicht nur geografisch, sondern auch in Bezug auf verschiedene Branchen und Lösungen erweitert.

„Rapyd hat eine grenzüberschreitende, eingebettete Fintech-Infrastruktur aufgebaut, die für alle global agierenden digitalen Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist. Die Plattform umfasst Zahlungen, Compliance, Devisenhandel, Betrugsmanagement, Treuhand, virtuelle Konten und Kartenausgabe und vieles mehr. Doch jetzt, da die Welt eine wachsende Zugkraft in den Bereichen globaler E-Commerce, Gig Economy, Fintech-Lösungen und Technologieplattformen sieht, muss Rapyd den nächsten Schritt machen. Derzeit besteht ein beispielloser Bedarf an einem einzigen Partner, der als Brücke zwischen einer Vielzahl von lokalen Zahlungsdiensten und Händlern dient und ihnen Zugang zu den flexiblen, schnell integrierbaren und skalierbaren Lösungen bietet, die sie für ihren Erfolg benötigen. Nachdem wir die Serie A von Rapyd im Jahr 2018 geleitet haben, sind wir zuversichtlich, dass Rapyd ein solcher Partner sein kann, und erneuern nun unseren Einsatz in dieser Runde", sagte Mike Lobanov, Geschäftsführender Partner bei Target Global.

Informationen zu Rapyd

Rapyd ist der schnellste Weg, um lokale Zahlungen überall auf der Welt zu ermöglichen, wodurch Unternehmen auf der ganzen Welt schneller als je zuvor Zugang zu Märkten erhalten. Durch die Nutzung des unvergleichlichen Zahlungsnetzwerks und der Fintech-as-a-Service-Plattform von Rapyd können Unternehmen und Verbraucher in jedem Markt lokale und grenzüberschreitende Transaktionen durchführen. Die Rapyd-Plattform vereinheitlicht fragmentierte Zahlungssysteme weltweit, indem sie über 900 Zahlungsmethoden in mehr als 100 Ländern zusammenführt. Zu den Investoren von Rapyd gehören Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Latitude, Target Global und Tal Capital. Um mehr über das Unternehmen zu erfahren, das FinTech-as-a-Service beschleunigt, besuchen Sie www.rapyd.net , lesen Sie unseren Blog , oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter .

Informationen zu Target Global

Target Global ist eine internationale Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Berlin und einem verwalteten Vermögen von mehr als 2 Milliarden Euro. Mit Investitionsbüros in London, Tel Aviv und Barcelona verbinden wir die wichtigsten europäischen Startup-Ökosysteme und nutzen die einzigartige DNA jeder unserer Zielregionen in unserem globalen Netzwerk. Mit unserem erfahrenen Team, das über umfangreiche Betriebs- und Investitionserfahrung verfügt, helfen wir außergewöhnlichen Unternehmern, Marktführer aufzubauen. Target Global investiert in mehreren Phasen in schnell wachsende Technologieunternehmen, die auf Billionen-Euro-Märkte abzielen. Unsere Partner investieren seit mehr als 15 Jahren in den Bereich der digitalen Technologie und unterstützen einige der wichtigsten europäischen Erfolgsgeschichten. Zum Portfolio von Target Global gehören Unternehmen wie Auto1, Docplanner, Delivery Hero, Rapyd, TravelPerk, WeFox und Zego. Mehr zu Target Global: https://www.targetglobal.vc/

