Rare Shades 7 presentado por 000 Media agrega un estudio de los autos deportivos Porsche en colores inusuales en un lugar extraordinario durante el Festival NYCxDESIGN

NUEVA YORK, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El sábado 16 de mayo, Rare Shades 7 agregará una exposición única de colores Porsche a la diversa gama de temas que se ofrecen durante el Festival NYCxDESIGN de este año. El espectáculo de un día presentado por la revista 000 marca la primera vez que el público en general podrá ingresar a Wildflower Studios, un nuevo campus creativo de 760,000 pies cuadrados en Queens concebido por Robert De Niro, Raphael De Niro y Adam Gordon para regresar al cine a la ciudad de Nueva York.

Ahora en su séptima edición, la innovadora serie de eventos Rare Shades de 000 explora Porsche a través del tiempo, el diseño y la psicología del color, poniendo a los recién llegados a la marca y a los entusiastas experimentados en igualdad de condiciones al considerar sus autos deportivos desde una nueva perspectiva. "Rare Shades no es una exhibición de autos como los conoces", dijo el editor en jefe de 000, Pete Stout. "Es un estudio del lenguaje de formas de Porsche a través de la lente del notable impacto de un estudio en el mundo del color y el acabado. 000 lanzó Rare Shades en 2018 para resaltar esa historia dentro de un panorama automotriz moderno dominado por autos negros, blancos, plateados y grises, sin mencionar nuestro deseo de ver una amplia gama de colores inusuales de Porsche en un solo lugar ".

Rare Shades 5 se celebró en Summit Skywalker Ranch, en el condado de Marin, mientras que Rare Shades 6 se celebró en el Museo Aga Khan de Toronto. La sede de este año en la ciudad de Nueva York será una parte integral de la experiencia Rare Shades 7.

"Wildflower Studios fue diseñado para permitir la narración de historias al más alto nivel", dijo Adam Gordon, cofundador de Wildflower Studios. "Rare Shades 7 lleva esa visión a un nuevo contexto, donde el diseño, la luz y el movimiento se unen de una manera que se siente inesperada y completamente natural para este espacio".

Con más de 100 automóviles en exhibición, Rare Shades 7 permitirá a los asistentes probar un elemento importante del espíritu central de 000: explorar no solo lo que sucedió en Porsche, sino también por qué.

Puede solicitar fotos de prensa de Wildflower Studios y eventos anteriores de Rare Shades si lo desea.

Rare Shades 7 16

de mayo de 2026, de 1:00 p. m. a 6:00 p. m.

Wildflower Studios, 35-15 19th Avenue, Queens, Nueva York 11105

Entradas disponibles en 000magazine.com/pages/rare-shades-nyc



About 000 Magazine: Fundada en 2016, la revista conocida como "Triple Zero" es una publicación trimestral independiente que explora Porsche a través de una narración detallada, diseños cuidadosamente considerados, fotografías excepcionales y documentos raramente vistos. Hoy en día, con clientes en los 50 estados y 65 países de todo el mundo, 000 también involucra a la comunidad de Porsche a través de sus plataformas de medios digitales, programas ganadores de deportes de motor, eventos extraordinarios, asociaciones estratégicas y ediciones de vehículos. Más información en 000magazine.com

Contacto: Mike Maravilla, [email protected]

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FUENTE 000 Magazine