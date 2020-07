RareCyte® annonce la plateforme de biologie spatiale Orion™ dotée d'une technologie révolutionnaire permettant une analyse tissulaire hautement multiplexe effectuée le jour même

Une plateforme complète d'instruments, de logiciels et de réactifs pour une coloration fluorescente rapide et une imagerie de toute la lame sur 21 canaux

SEATTLE, 16 juillet 2020 /PRNewswire/ -- RareCyte, Inc., société spécialisée dans la fourniture de solutions Precision Biology™ (biologie de précision) destinées aux sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui le lancement de la plateforme analytique de biologie spatiale Orion, destinée à la recherche translationnelle et clinique. Orion se fonde sur une technologie brevetée et exclusive, qui accélérera la recherche dans le domaine de l'immuno-oncologie et des maladies infectieuses. Orion permet un profilage phénotypique global ainsi qu'une analyse spatiale du microenvironnement tissulaire en seulement quelques heures, par rapport aux technologies existantes qui nécessitent plusieurs jours ou semaines.

La plateforme inclut l'instrument Orion ainsi que les réactifs TissuePlex™ . L'instrument Orion délivre une image de l'intégralité d'une lame d'anatomopathologie à haute vitesse et en haute résolution dans 21 canaux de fluorescence, et extrait également les biomarqueurs de l'autofluorescence, résolvant un problème important en matière d'imagerie tissulaire. Les panneaux Companion TissuePlex sont expédiés sous forme de kits personnalisables d'étiquetage de catalogues. La plateforme Orion est également accessible via les programmes spécifiques du client, grâce aux services de laboratoire de RareCyte.

« Nous sommes ravis de lancer sur le marché cette nouvelle technologie révolutionnaire, qui permet aux chercheurs d'obtenir des données multidimensionnelles à partir de l'intégralité de leurs échantillons de tissus, dans une résolution supérieure et de manière nettement plus rapide que jamais auparavant », a déclaré Joe Victor, PDG de RareCyte. « Dans l'univers de la médecine de précision, bien qu'il existe un important besoin insatisfait chez les chercheurs et cliniciens désireux d'examiner leurs échantillons précieux pour obtenir des informations hautement multiplexes, les technologies disponibles peuvent nécessiter plus d'une semaine pour traiter un seul échantillon. Nous pensons que notre plateforme Orion, grâce à sa capacité de balayage unique de l'ensemble de la lame en 21 canaux et en seulement quelques heures, produira un impact significatif dans ce domaine crucial. »

Orion est désormais disponible à l'achat. Contactez notre équipe commerciale à l'adresse [email protected], ou rendez-vous sur https://www.rarecyte.com/orion pour en savoir plus.

À propos de RareCyte, Inc.

RareCyte propose des solutions de biologie de précision spécialisées dans l'analyse multiplexe de cellules et de tissus, dans le cadre d'applications de recherche et de diagnostic clinique. La société jouit d'une expérience approfondie dans le développement de systèmes avancés de sciences de la vie de précision, qui sont utilisés dans les laboratoires de pointe du monde entier. Nos clients réalisent des recherches innovantes, commercialisent de nouveaux produits thérapeutiques, et exécutent un large éventail d'applications unicellulaires en matière d'oncologie et de recherche sur les maladies.

Exclusivement à des fins de recherche. Non adapté pour une utilisation dans le cadre de procédures de diagnostic.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/343496/RareCyte_Inc_Logo.jpg

Related Links

http://www.rarecyte.com



SOURCE RareCyte, Inc.