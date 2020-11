Расширяемый суперкомпьютерный кластер Supermicro с жидкостным охлаждением развернут в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса для проведения исследований по COVID-19

«Выбор в пользу усовершенствованных двухпроцессорных серверов TwinPro и Ultra размером 2U, предлагаемых компанией Supermicro, был обусловлен их предельно высокой плотностью, а также поддержкой задач, требующих больших объемов вычислений, и подходу Building Block Solutions®, обеспечивающему гибкую компоновку серверов, что позволяет LLNL сформировать оптимальную конфигурацию кластера в соответствии со своими потребностями, — сообщил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Мы признаем значимость работы LLNL, направленной на поддержку исследований, связанных с катастрофической глобальной пандемией, и содействие в поиске вакцины против COVID-19».

Суперкомпьютерный кластер, финансируемый в рамках перспективной программы моделирования и вычислений Национального управления по ядерной безопасности (NNSA), программы многоплановых и институциональных вычислений (M&IC) указанной лаборатории и Закона об оказании помощи и экономической безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции (CARES), будет использоваться для незасекреченной планомерной работы в поддержку Программы управления ядерным арсеналом NNSA, открытой научной работы LLNL и поиска лекарственных препаратов и оригинальных антител для борьбы с вирусом SARS-CoV-2, являющимся источником пандемии COVID-19.

«Ruby предоставляет существенный вычислительный ресурс в нашей открытой зоне сотрудничества, где наблюдается значительный рост спроса благодаря увеличению объемов дистанционной работы и расширению масштабов внешнего сотрудничества, — заявил исполняющий обязанности руководителя программы ASC в LLNL Крис Клаус (Chris Clouse). — Такой ресурс, как Ruby, предоставляет площадку для эффективного использования опыта и инструментов открытого сообщества в тех областях, которые имеют важное значение для реализации наших программных задач».

«Суперкомпьютер Ruby поможет добиться грандиозных продвижений в научных исследованиях и открытиях по целому ряду дисциплин, включая исследования относительно COVID-19», ― заявил вице-президент компании Intel и главный управляющий ее подразделения высокопроизводительных вычислительных систем Триш Дамкрогер (Trish Damkroger).

