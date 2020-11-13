Расширяемый суперкомпьютерный кластер Supermicro с жидкостным охлаждением развернут в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса для проведения исследований по COVID-19

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Super Micro Computer, Inc.

Nov 13, 2020, 08:34 ET

Более 1500 узлов в 4-узловых серверах TwinPro™2U поддерживают расширенные вычислительноемкие задачи для проведения передовых экспериментальных исследований и анализа

САН-ХОСЕ (шт. Калифорния), 13 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), являющаяся одним из мировых лидеров в области корпоративных вычислений, хранения информации, сетевых решений и экологически безопасных вычислительных технологий, сегодня объявила о развертывании дополнительного кластера в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (LLNL) для расширения имеющихся вычислительных возможностей в целях обеспечения национальной безопасности и содействия в поиске лекарственных средств против вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19.

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В предлагаемых компанией Supermicro 4-узловых серверах, именуемых кластером "Ruby" («Рубин»), используются усовершенствованные процессоры Second Intel® Xeon® Platinum со встроенным ускорителем искусственного интеллекта, а также встроенная память емкостью 192 ГБ. В общей сложности этот кластер включает в себя почти 85 тысяч ядер, что позволяет достичь максимальной производительности порядка 6 петафлопс. 26 стоек, в каждой из которых установлено по 12 серверов TwinPro размером 2U (64 узла), что обеспечивает в итоге более 1500 узлов, имеют жидкостное охлаждение, подводимое непосредственно к интегральным схемам. Эти шкафы с высокой плотностью размещения оборудования в сочетании с жидкостным охлаждением существенно повышают компактность центра обработки данных и снижают расходы на электроэнергию. Жидкостное охлаждение может обеспечивать сокращение ССВ на величину до 40-50% за счет снижения частоты использования устройств кондиционирования воздуха и охлаждающих вентиляторов. Компания Supermicro организовала, протестировала и оптимизировала интеграцию на стоечном уровне и поставила в LLNL целостные полнофункциональные системы, готовые к работе непосредственно после подключения.

«Выбор в пользу усовершенствованных двухпроцессорных серверов TwinPro и Ultra размером 2U, предлагаемых компанией Supermicro, был обусловлен их предельно высокой плотностью, а также поддержкой задач, требующих больших объемов вычислений, и подходу Building Block Solutions®, обеспечивающему гибкую компоновку серверов, что позволяет LLNL сформировать оптимальную конфигурацию кластера в соответствии со своими потребностями, — сообщил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Мы признаем значимость работы LLNL, направленной на поддержку исследований, связанных с катастрофической глобальной пандемией, и содействие в поиске вакцины против COVID-19».

Суперкомпьютерный кластер, финансируемый в рамках перспективной программы моделирования и вычислений Национального управления по ядерной безопасности (NNSA), программы многоплановых и институциональных вычислений (M&IC) указанной лаборатории и Закона об оказании помощи и экономической безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции (CARES), будет использоваться для незасекреченной планомерной работы в поддержку Программы управления ядерным арсеналом NNSA, открытой научной работы LLNL и поиска лекарственных препаратов и оригинальных антител для борьбы с вирусом SARS-CoV-2, являющимся источником пандемии COVID-19.

«Ruby предоставляет существенный вычислительный ресурс в нашей открытой зоне сотрудничества, где наблюдается значительный рост спроса благодаря увеличению объемов дистанционной работы и расширению масштабов внешнего сотрудничества, — заявил исполняющий обязанности руководителя программы ASC в LLNL Крис Клаус (Chris Clouse). — Такой ресурс, как Ruby, предоставляет площадку для эффективного использования опыта и инструментов открытого сообщества в тех областях, которые имеют важное значение для реализации наших программных задач».

«Суперкомпьютер Ruby поможет добиться грандиозных продвижений в научных исследованиях и открытиях по целому ряду дисциплин, включая исследования относительно COVID-19», ― заявил вице-президент компании Intel и главный управляющий ее подразделения высокопроизводительных вычислительных систем Триш Дамкрогер (Trish Damkroger).

О компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов и хранилищ — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу "We Keep IT Green®", и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions, и We Keep IT Green являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Supermicro, Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1332561/Super_Micro_Computer.jpg

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SOURCE Super Micro Computer, Inc.

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