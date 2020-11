Cluster de supercomputação da Supermicro escalável refrigerado a líquido implementado no Lawrence Livermore National Laboratory para pesquisa da COVID-19

Denominado o cluster "Ruby", os servidores TwinPro 2U de 4 nodos da Supermicro aproveitam os processadores avançados Second Intel ® Xeon ® Platinum com aceleração de IA embutida e têm 192 gigabytes (GB) de memória on-board. O cluster compreende um total de quase 85.000 núcleos que atingem um total estimado de seis petaflops de desempenho máximo. Com mais de 1.500 nodos em 26 racks e 16 servidores TwinPro 2U em cada rack (64 nodos), os racks são refrigerados a líquido usando uma abordagem direta ao chip. Estes racks muito densos, acoplados com refrigeração a líquido, habilitam uma ocupação significativamente menor do centro de dados e custos menores de energia. A refrigeração a líquido pode proporcionar até 40-50% de economia de TCO ao reduzir o uso de ar condicionado e ventiladores. A Supermicro coordenou, testou e orquestrou a integração em nível de rack e disponibilizou sistemas plug-n-play completos para o LLNL.

"Os avançados servidores de CPU dupla TwinPro e Ultra 2U da Supermicro foram selecionados por sua extrema densidade, suporte para grandes cargas de trabalho computacionais e a abordagem flexível de Building Block Solutions® para que o LLNL pudesse desenvolver exatamente a melhor configuração de cluster para suas necessidades", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Reconhecemos a importância do trabalho do LLNL para apoiar a pesquisa sobre a pandemia global devastadora e ajudar a descobrir uma vacina para a COVID-19."

Financiado pelo Programa de Simulação e Computação Avançada da Administração Nacional de Segurança Nuclear (National Nuclear Security Administration, NNSA), pelo programa de Computação Multiprogramática e Institucional (Multi-programmatic and Institutional Computing, M&IC) do Laboratório, e pela Lei de Auxílio, Alívio e Segurança Econômica do Coronavírus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES), o cluster de supercomputação será usado para o trabalho programático não classificado em apoio à missão de administração de estoques da NNSA, à ciência aberta LLNL, e à busca de drogas terapêuticas e anticorpos desenvolvidos contra o SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19.

"O Ruby proporciona um recurso de computação substancial em nossa zona de colaboração aberta, que tem registrado um forte aumento na demanda devido a um aumento no teletrabalho e um crescimento nas colaborações externas", disse Chris Clouse, diretor interino do programa ASC do LLNL. "Um recurso como o Ruby constitui um ambiente para alavancar conhecimentos e ferramentas na comunidade aberta para áreas que são importantes para nossas missões programáticas."

"O supercomputador Ruby ajudará a estimular enormes avanços na pesquisa científica e descobertas em uma variedade de disciplinas, incluindo a pesquisa da COVID-19", disse Trish Damkroger, vice-presidente da Intel e gerente geral de computação de alto desempenho na Intel.

