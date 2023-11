RavenDB lance sa version 6.0 - requêtes ultra rapides, intégrations de données, moteur d'indexation Corax et sharding

La version 6.0 présente des capacités de recherche hyper-efficaces et des performances exceptionnelles qui vont remodeler la gestion des données

HADERA, Israël, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- RavenDB , la principale base de données documentaire NoSQL, a annoncé aujourd'hui le lancement de la version 6.0 de RavenDB, qui propose des intégrations fluides, un nouveau moteur d'indexation (Corax) aux performances décuplées, et des fonctions de répartition des données (sharding) pour améliorer la gestion des données.

Ce logiciel de base de données de pointe présente trois caractéristiques clés qui révolutionnent la façon dont les entreprises gèrent et exploitent leurs données.

Intégrations : La version 6.0 de RavenDB fait passer l'intégration des données au niveau supérieur en s'intégrant de manière transparente à Kafka et RabbitMQ. Cela se traduit par un flux de données optimisé et des capacités de gestion de données améliorées, permettant aux utilisateurs de gérer, consommer et rechercher des messages sans effort. Il en résulte un écosystème de données plus rationalisé et plus efficace.

Moteur d'indexation Corax : La technologie d'indexation Corax de RavenDB change la donne en matière de recherche et de traitement des données. Elle établit de nouvelles normes de performance, surpassant toute autre solution sur le marché. Avec Corax, les utilisateurs bénéficient de réponses rapides aux requêtes, ce qui leur permet d'obtenir des informations sur leurs données, d'augmenter leur productivité et de prendre des décisions avisées.

Sharding : La version 6.0 introduit la distribution dynamique des données sur plusieurs serveurs grâce au sharding. Cela permet aux entreprises d'optimiser les performances et l'évolutivité comme jamais auparavant. Les opérations sur les données peuvent être facilement mises à l'échelle, donnant aux entreprises la capacité de traiter des ensembles de données massifs de manière adéquate tout en maintenant des performances système de premier ordre. De plus, le sharding dans RavenDB a été explicitement conçu pour être tolérant aux conditions changeantes et éviter un re-sharding coûteux lors de l'évolution de vos systèmes.

« Avec la version 6.0 de RavenDB, nous avons réimaginé la gestion des données, ouvrant la voie à une nouvelle ère de possibilités, a déclaré Oren Eini, fondateur et PDG de RavenDB. Nos capacités uniques équipent les startups et les entreprises du Fortune 500 d'une solution de pointe. En mettant en œuvre des intégrations, un nouveau moteur d'indexation et un sharding facile à utiliser, nous ne nous contentons pas de faire évoluer les entreprises, mais nous transformons la façon dont les industries fonctionnent à l'ère des données d'aujourd'hui. »

Ces trois mises à jour clés renforcent la position de RavenDB en tant que pionnier dans l'industrie des bases de données, en fournissant aux utilisateurs les outils dont ils ont besoin pour rester compétitifs. La version 6.0 de RavenDB permettra aux entreprises d'exploiter tout le potentiel de leurs données tout en garantissant des performances et une évolutivité exceptionnelles.

L'engagement de RavenDB en faveur de l'innovation continue de stimuler la conception de solutions de pointe qui permettent aux entreprises de prospérer à l'ère du numérique. Pour découvrir ces fonctionnalités et goûter à la puissance de la version 6.0 de RavenDB, rendez-vous ici .

RavenDB lancera la dernière mise à jour de sa plateforme au salon QConSF (stand 4) entre le 2 et le 6 octobre.

À propos de RavenDB :

RavenDB est une base de données documentaire NoSQL pour les applications fonctionnant sur le cloud ou sur site. C'est l'une des premières bases de données conçues pour un environnement distribué et la première base de données documentaire à proposer des performances élevées avec une intégrité des données entièrement transactionnelle (ACID). Aujourd'hui, RavenDB est utilisée par plus de 1 000 entreprises dans tous les secteurs d'activité, dont la plupart des entreprises du Fortune 500 et des entreprises mondiales.

