RayNeo consolide sa position de leader mondial de la réalité augmentée au troisième trimestre, avec une part de 24%

LOS ANGELES, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- RayNeo a consolidé son leadership dans le secteur de la réalité augmentée (AR) grand public, en atteignant les premières positions à la fois en termes de parts de marché et de ventes saisonnières. Selon le dernier rapport Q3 2025 Global AR Smart Glasses Brand Shipment Share de Counterpoint Research, RayNeo s'est classé au premier rang mondial pour le deuxième trimestre consécutif, avec une part de marché de 24,5%.

Du best-seller du Black Friday au leader du marché au troisième trimestre

Global AR Smart Glasses Brand Shipment Share in Q3 2025 Amazon Best Seller in Video Display Glasses for 2026 Black Friday

Ces accomplissements interviennent dans un contexte d'intensification de la concurrence dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Malgré la concurrence accrue, RayNeo a non seulement maintenu sa position, mais a également affiché une forte croissance. Les ventes à l'étranger ont été multipliées par 3,8 d'une année sur l'autre en 2025, les produits étant désormais disponibles dans plus de 25 pays et régions, avec une base cumulée d'utilisateurs dépassant les 500 000. L'entrée dans les principaux circuits de vente au détail, notamment Sam's Club, Best Buy et BJ's, témoigne également d'une forte adoption par les consommateurs.

Sur les principaux marchés tels que l'Amérique du Nord, la série Air de RayNeo a toujours été en tête du classement des meilleures ventes de lunettes AR sur Amazon. Les données d'Amazon montrent que les RayNeo Air 3s Pro et Air 3s ont obtenu les deux premières places mondiales dans la catégorie « lunettes d'affichage vidéo », chacune ayant obtenu une note moyenne de plus de quatre étoiles de la part des clients. Alors que les lunettes AR grand public s'intègrent de plus en plus dans la vie quotidienne, RayNeo se distingue par son prix accessible et ses performances fiables.

Comment RayNeo se démarque dans un environnement concurrentiel

Une technologie de base exclusive et une expérience utilisateur supérieure constituent la base de l'avantage concurrentiel de RayNeo. RayNeo est l'une des rares entreprises capables d'assurer en interne la recherche et le développement ainsi que la production en série de systèmes optiques de base, ce qui lui permet d'offrir un portefeuille diversifié : la série V pour l'imagerie de haute qualité, la série Air pour la visualisation immersive et la série X qui explore la convergence de l'IA et de l'AR.

Le secteur de la réalité augmentée est en train de passer d'une niche à un courant dominant, la concurrence dépassant le cadre du matériel pour englober la profondeur technologique, la connaissance de l'utilisateur, l'expérience du produit et la force de l'écosystème. Le maintien du leadership de RayNeo souligne l'efficacité de son approche stratégique. Alors que la réalité augmentée s'intègre de plus en plus dans les expériences quotidiennes, les réalisations de RayNeo soulignent à la fois l'essor mondial de l'innovation technologique chinoise et le potentiel de l'industrie de la réalité augmentée « créée en Chine » pour donner le ton au secteur mondial de la réalité augmentée.

À propos de RayNeo

RayNeo est le leader mondial des lunettes de réalité augmentée (AR) destinées au grand public, dont l'objectif est de transformer la vie quotidienne d'un milliard de personnes. En tant que partenaire officiel mondial des Jeux olympiques dans la catégorie des lunettes AR, la société représente l'avant-garde de la technologie immersive. Son portefeuille de produits comprend la série X à affichage couleur amélioré par l'IA et la série Air portable à grand écran, conçue pour la polyvalence et la visualisation de haute qualité. Selon Counterpoint Research, RayNeo a dominé le marché mondial des lunettes AR au troisième trimestre 2025, capturant une part de marché de 24% et s'assurant la première place au niveau mondial.

