RayNeo dévoile le RayNeo Air 4 Pro avec l'édition Batman au MWC 2026

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- RayNeo, l'un des principaux innovateurs en technologie portative de réalité augmentée (AR), dévoile aujourd'hui l'édition Batman de ses dernières lunettes intelligentes, les RayNeo Air 4 Pro, au MWC 2026. Disponible à l'achat depuis le 27 février 2026, le RayNeo Air 4 Pro se décline en édition standard et en édition Batman, offrant aux consommateurs des choix plus personnalisés qui allient divertissement pratique et productivité à l'expression cosplay au quotidien.

Divertissement de nouvelle génération : le RayNeo Air 4 Pro

RayNeo Air 4 Pro Batman Edition

Présenté comme une « nouvelle espèce de télévision montée sur la tête », le RayNeo Air 4 Pro établit une nouvelle référence en matière de divertissement personnel en associant une technologie d'affichage de pointe à un système audio haut de gamme. Alimenté par une puce Vision 4000 personnalisée et optimisé en collaboration avec la marque audio légendaire Bang & Olufsen, l'appareil transforme n'importe quel environnement en cinéma privé. Qu'il soit connecté à un smartphone, à un PC ou à la toute nouvelle Nintendo Switch 2, ce « magicien de poche » offre une expérience de visionnage immersive et nomade. Les principales caractéristiques du RayNeo Air 4 Pro sont les suivantes :

Premières lunettes de réalité augmentée compatibles HDR10 au monde : découvrez des images plus vraies que nature avec des lumières plus vives, des ombres plus profondes et plus d'un milliard de couleurs, apportant un nouveau niveau de réalisme aux divertissements AR.





découvrez des images plus vraies que nature avec des lumières plus vives, des ombres plus profondes et plus d'un milliard de couleurs, apportant un nouveau niveau de réalisme aux divertissements AR. Fonctionnalité 2D-3D : cette puce personnalisée permet d'améliorer la vidéo en temps réel, notamment en convertissant les contenus standard en HDR et en transformant les vidéos 2D en 3D immersive.





cette puce personnalisée permet d'améliorer la vidéo en temps réel, notamment en convertissant les contenus standard en HDR et en transformant les vidéos 2D en 3D immersive. Audio immersif par Bang & Olufsen : il est équipé de quatre haut-parleurs réglés avec précision et de « tubes sonores » personnalisés qui dirigent un son cinématique de haute qualité directement vers les oreilles, avec un minimum de fuites sonores.





il est équipé de quatre haut-parleurs réglés avec précision et de « tubes sonores » personnalisés qui dirigent un son cinématique de haute qualité directement vers les oreilles, avec un minimum de fuites sonores. Conception confortable et portable : pesant seulement 76 grammes, le cadre ergonomique et les plaquettes nasales réglables garantissent un ajustement naturel, offrant un écran virtuel de 201 pouces (à six mètres) facile à transporter partout.





pesant seulement 76 grammes, le cadre ergonomique et les plaquettes nasales réglables garantissent un ajustement naturel, offrant un écran virtuel de 201 pouces (à six mètres) facile à transporter partout. Divertissement en déplacement : compatible avec tout appareil USB-C prenant en charge la sortie d'affichage, permettant aux utilisateurs de profiter de films, de jeux et d'applis sur un écran personnel massif, où qu'ils soient.

RayNeo Air 4 Pro, édition Batman

En plus du modèle standard, RayNeo offre aux fans une façon unique de montrer leur style avec le RayNeo Air 4 Pro, édition Batman. Tout en conservant les caractéristiques de pointe de la version standard, l'édition Batman bénéficie d'un design industriel (ID) exclusif et d'un emballage personnalisé. Les lunettes sont notamment dotées d'un bouclier lumineux spécialement conçu pour bloquer la lumière ambiante afin de garantir une immersion totale, mais aussi pour servir d'outil idéal pour le cosplay au quotidien.

Pour l'expression personnelle, la collection propose deux variantes : l'édition Batman et l'édition Joker. Chacune d'entre elles s'inspire du langage visuel emblématique de son personnage respectif, transformant les lunettes d'un puissant appareil de divertissement en une élégante pièce d'apparat pour le quotidien. Cela permet aux porteurs de projeter leur personnalité dans le monde extérieur tout en profitant d'une expérience de visionnage privée et profondément immersive.

Affichage et disponibilité

Les lunettes AR de RayNeo seront exposées au MWC 2026 (stand 2M30, hall 2, du 2 au 5 mars). Les médias et les participants sont invités à découvrir directement comment les premières lunettes AR HDR10 au monde et la série X3 alimentée par l'IA façonnent la prochaine génération d'ordinateurs et de divertissements personnels. Les lunettes RayNeo Air 4 Pro sont disponibles dans le monde entier depuis le 27 février 2026, via Amazon et RayNeo.com .

En Amérique du Nord, l'édition standard est proposée à la tarification spéciale 249 $ (prix de vente conseillé : 299 $), tandis que l'édition limitée Batman est proposée à la tarification spéciale 269 $ (prix de vente conseillé : 319 $). Dans l'UE, l'édition standard est proposée à la tarification spéciale 299 € (prix de vente conseillé : 339 €), et au Royaume-Uni à la tarification spéciale 249 £ (prix de vente conseillé : 289 £). La tarification spéciale s'applique pendant le premier mois suivant le lancement.

À propos de RayNeo

RayNeo est le leader mondial des lunettes de réalité augmentée (AR) destinées au grand public, dont l'objectif est de transformer la vie quotidienne d'un milliard de personnes. En tant que partenaire officiel mondial des Jeux olympiques dans la catégorie des lunettes AR, la société représente l'avant-garde de la technologie immersive. Son portefeuille de produits comprend la série X à affichage couleur amélioré par l'IA et la série Air portable à grand écran, conçue pour la polyvalence et la visualisation de haute qualité. Selon Counterpoint Research, RayNeo a dominé le marché mondial des lunettes AR au troisième trimestre 2025, capturant une part de marché de 24 % et s'assurant la première place au niveau mondial.

