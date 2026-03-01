RayNeo stellt RayNeo Air 4 Pro mit Batman Edition auf dem MWC 2026 vor

BARCELONA, Spanien, 1. März 2026 /PRNewswire/ -- RayNeo, ein führender Innovator im Bereich der Augmented Reality (AR)-Wearable-Technologie, stellte heute auf dem MWC 2026 die Batman Edition seiner neuesten Smart Glasses, der RayNeo Air 4 Pro, vor. Die RayNeo Air 4 Pro ist seit dem 27. Februar 2026 in einer Standard Edition und einer Batman Edition erhältlich und bietet den Kunden eine noch individuellere Auswahl, die praktische Unterhaltung und Produktivität mit alltäglichem Cosplay verbindet.

Unterhaltung der nächsten Generation: Die RayNeo Air 4 Pro

RayNeo Air 4 Pro Batman Edition

Die RayNeo Air 4 Pro wird als eine „neue Art von kopfgetragenem Fernseher" bezeichnet und setzt neue Maßstäbe für die persönliche Unterhaltung, indem sie branchenführende Display-Technologie mit erstklassigem Audio kombiniert. Angetrieben von einem maßgeschneiderten Vision 4000-Chip und in Zusammenarbeit mit der legendären Audiomarke Bang & Olufsen fein abgestimmt, verwandelt das Gerät jede Umgebung in ein privates Kino. Egal, ob er an ein Smartphone, einen PC oder die neu eingeführte Nintendo Switch 2 angeschlossen ist, dieser „Taschenmagier" bietet ein beeindruckendes Seherlebnis für unterwegs. Zu den wichtigsten Merkmalen der RayNeo Air 4 Pro gehören:

Die erste HDR10-fähige AR-Brille der Welt: Erleben Sie lebensechte Bilder mit helleren Lichtern, tieferen Schatten und mehr als einer Milliarde Farben, die der AR-Unterhaltung ein neues Maß an Realismus verleihen.





Erleben Sie lebensechte Bilder mit helleren Lichtern, tieferen Schatten und mehr als einer Milliarde Farben, die der AR-Unterhaltung ein neues Maß an Realismus verleihen. 2D-zu-3D-Funktion: Dieser speziell angefertigte Chip ermöglicht Videoverbesserungen in Echtzeit, einschließlich der Hochskalierung von Standardinhalten auf HDR und der reibungslosen Umwandlung von 2D-Videos in beeindruckendes 3D.





Dieser speziell angefertigte Chip ermöglicht Videoverbesserungen in Echtzeit, einschließlich der Hochskalierung von Standardinhalten auf HDR und der reibungslosen Umwandlung von 2D-Videos in beeindruckendes 3D. Immersives Audio von Bang & Olufsen: Mit vier präzise abgestimmten Lautsprechern und speziell angefertigten „Sound Tubes", die einen kinoreifen, hochwertigen Klang direkt an die Ohren leiten, ohne dass der Klang verloren geht.





Mit vier präzise abgestimmten Lautsprechern und speziell angefertigten „Sound Tubes", die einen kinoreifen, hochwertigen Klang direkt an die Ohren leiten, ohne dass der Klang verloren geht. Bequemes, tragbares Design: Der ergonomische Rahmen und die verstellbaren Nasenpads wiegen nur 76 Gramm, sorgen für einen natürlichen Sitz und bieten einen virtuellen 201-Zoll-Bildschirm (aus 6 Metern Entfernung betrachtet), der sich leicht überallhin mitnehmen lässt.





Der ergonomische Rahmen und die verstellbaren Nasenpads wiegen nur 76 Gramm, sorgen für einen natürlichen Sitz und bieten einen virtuellen 201-Zoll-Bildschirm (aus 6 Metern Entfernung betrachtet), der sich leicht überallhin mitnehmen lässt. Unterhaltung für unterwegs: Kompatibel mit jedem USB-C-Gerät, das die Display-Ausgabe unterstützt. So können Benutzer Filme, Spiele und Apps auf einem riesigen persönlichen Display genießen, wo immer sie sind.

RayNeo Air 4 Pro Batman Edition

Zusätzlich zum Standardmodell bietet RayNeo seinen Fans mit der RayNeo Air 4 Pro Batman Edition eine einzigartige Möglichkeit, ihren Stil zu präsentieren. Die Batman Edition verfügt über die gleichen hochmodernen Funktionen wie die Standardversion, zeichnet sich aber durch ein exklusives Industriedesign (ID) und eine individuelle Verpackung aus. Die Brille verfügt über einen speziell entwickelten Lichtschutz, der nicht nur das Umgebungslicht ausblendet, sondern auch als ideales Werkzeug für das tägliche Cosplay dient.

Für den persönlichen Ausdruck bietet die Kollektion zwei verschiedene Varianten: die Batman Edition und die Joker Edition. Jede von ihnen greift die ikonische Bildsprache des jeweiligen Charakters auf und verwandelt die Brille von einem leistungsstarken Unterhaltungsgerät in ein stilvolles Statement für den Alltag. Dies ermöglicht es den Trägern, ihre Persönlichkeit nach außen zu tragen und gleichzeitig ein tiefes, privates Seherlebnis zu genießen.

Präsentation und Verfügbarkeit

Die AR-Brille von RayNeo wird auf dem MWC 2026 zu sehen sein (Stand Nr. 2M30, Halle 2, 2. bis 5. März). Medien und Teilnehmer sind eingeladen, aus erster Hand zu erfahren, wie die weltweit erste HDR10-fähige AR-Brille und die KI-gestützte X3-Serie die nächste Generation von Personal Computing und Entertainment prägen. Die RayNeo Air 4 Pro Brille ist seit dem 27. Februar 2026 weltweit über Amazon und RayNeo.com erhältlich.

Die Preise beginnen bei einem Einführungspreis von 249 USD (UVP 299 USD) für die Standard Edition in Nordamerika, die Batman Limited Edition kostet 269 USD (UVP 319 USD). In der EU ist die Standard Edition im Vorverkauf für 299 € (UVP 339 €) erhältlich, und im Vereinigten Königreich für 249 £ im Vorverkauf (UVP 289 £). Der Einführungspreis gilt für den ersten Monat nach dem Launch.

Informationen zu RayNeo

RayNeo ist der weltweit führende Anbieter von Augmented-Reality-Brillen (AR) für Endverbraucher und hat sich zum Ziel gesetzt, den Alltag von einer Milliarde Menschen zu verändern. Als offizieller weltweiter Partner der Olympischen Spiele in der Kategorie AR-Brillen steht das Unternehmen an der Spitze der immersiven Technologie. Das Produktportfolio umfasst die X-Serie mit KI-unterstütztem Vollfarbdisplay sowie die tragbare Air-Serie mit großem Bildschirm, die für Vielseitigkeit und hohe Bildqualität ausgelegt ist. Laut Counterpoint Research dominierte RayNeo den globalen AR-Brillenmarkt im dritten Quartal 2025 mit einem Marktanteil von 24 % und sicherte sich damit die weltweite Spitzenposition.

