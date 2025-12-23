- Raythink mejora la seguridad contra incendios durante la temporada de Navidad con imágenes térmicas de Vanguardia

YANTAI, China, 23 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con la llegada de la temporada de Navidad, el riesgo de incendio aumenta en instalaciones industriales, edificios comerciales e infraestructuras críticas debido al aumento de la carga eléctrica, el uso de equipos de calefacción y la reducción de personal en las instalaciones. En respuesta, Raythink ha introducido su tecnología de imagen térmica para facilitar la prevención temprana de incendios, detectando calor anormal antes de que aparezcan humo o llamas.

Detecte el fuego antes de que se inicie

Los dispositivos de imagen térmica de Raythink incorporan un algoritmo de detección de temperatura capaz de identificar diferencias de temperatura de tan solo 0,03 °C. Cuando las temperaturas dentro del área monitoreada superan los umbrales predefinidos, el sistema activa automáticamente una alerta. Esta capacidad permite a los operadores detectar posibles incendios en la fase latente, lo que les permite detectar el fuego antes de que se inicie.

Las cámaras de seguridad térmica de Raythink mejoran aún más la capacidad de detección de incendios gracias a un algoritmo de detección de fuego y humo de alta sensibilidad. Estas cámaras pueden identificar el origen del incendio incluso cuando ocupa tan solo 1,5 píxeles en la imagen. Además, el sistema distingue con precisión falsas alarmas complejas causadas por factores como la luz solar directa, los reflejos de superficies metálicas o el deslumbramiento del cristal. Esto garantiza una monitorización fiable de incendios sin que se activen con la iluminación o las decoraciones navideñas, lo que las hace especialmente valiosas durante la temporada navideña, cuando el riesgo de incendio es elevado.

Protección 24/7 para equipos críticos

Para equipos críticos que deben funcionar 24/7 durante la temporada navideña, las cámaras térmicas en línea de las series TN y AT de Raythink proporcionan una monitorización continua de la temperatura sin contacto para garantizar un funcionamiento seguro y estable. Estos sistemas proporcionan datos térmicos en tiempo real, lo que permite la detección temprana de componentes sobrecalentados, cargas anormales o fallos ocultos. Con la monitorización remota y las alertas instantáneas, los operadores pueden responder rápidamente, incluso con personal in situ reducido, minimizando eficazmente los riesgos de incendio y garantizando el funcionamiento ininterrumpido de los equipos esenciales durante la temporada navideña.

Mientras las organizaciones buscan mantener la seguridad y la estabilidad operativa durante la temporada de Navidad, las soluciones integrales de imagen térmica de Raythink ofrecen una protección fiable. Al combinar la detección temprana de incendios, el filtrado inteligente de falsas alarmas y la monitorización continua, Raythink ayuda a los clientes a proteger a las personas, los activos y las operaciones durante una de las épocas más exigentes del año.

Para más información

Email: [email protected]

Sitio web: https://www.raythink-tech.com/