Raythink renforce la sécurité incendie pendant la période de Noël grâce à une imagerie thermique de pointe

YANTAI, Chine, 23 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que la saison de Noël est en cours, les risques d'incendie augmentent dans les installations industrielles, les bâtiments commerciaux et les infrastructures critiques en raison de l'augmentation des charges électriques, de l'utilisation d'équipements de chauffage et de la diminution du personnel sur site. En réponse, Raythink a introduit sa technologie d'imagerie thermique pour permettre la prévention précoce des incendies en détectant une chaleur anormale avant l'apparition de la fumée ou des flammes.

Détecter le feu avant qu'il ne se déclare

Les appareils d'imagerie thermique de Raythink possèdent un algorithme de détection de température intégré capable d'identifier des différences de température aussi minimes que 0,03° C. Lorsque les températures dans la zone surveillée dépassent des seuils prédéfinis, le système déclenche automatiquement une alerte. Cette capacité permet aux opérateurs de détecter les incendies potentiels au stade de la combustion lente, ce qui leur permet de « détecter le feu avant qu'il ne se déclare ».

Les caméras de sécurité thermiques de Raythink améliorent encore plus les capacités de détection des incendies grâce à un algorithme très sensible de détection des incendies et de la fumée. Ces caméras sont capables d'identifier une source d'incendie même lorsqu'elle ne représente que 1,5 pixel dans l'image. En outre, le système distingue avec précision les fausses alarmes complexes provoquées par des facteurs tels que la lumière directe du soleil, les reflets sur les surfaces métalliques ou l'éblouissement des vitres. Ces capacités garantissent la fiabilité de la surveillance des incendies qui n'est pas activée par les décorations ou les éclairages de Noël, ce qui est particulièrement utile pendant la période de Noël où les risques d'incendie sont élevés.

Protection 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des équipements critiques

Pour les équipements critiques qui doivent fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant la période des fêtes, Les caméras thermiques en ligne des gammes TN et AT de Raythink assurent une surveillance continue et sans contact de la température afin de garantir un fonctionnement sûr et stable. Ces systèmes produisent des données thermiques en temps réel, pour une détection rapide des composants en surchauffe, des charges anormales ou des défauts cachés. Grâce à la surveillance à distance et aux alertes instantanées, les opérateurs peuvent réagir rapidement, même en cas de réduction du personnel sur place, ce qui permet de minimiser les risques d'incendie et d'assurer le fonctionnement ininterrompu des équipements essentiels pendant la période des fêtes.

Alors que les organisations s'efforcent de maintenir la sécurité et la stabilité opérationnelle pendant la période de Noël, les solutions complètes d'imagerie thermique de Raythink offrent une protection fiable. En combinant la détection précoce des incendies, le filtrage intelligent des fausses alarmes et la surveillance continue, Raythink aide les clients à protéger les personnes, les biens et les opérations pendant l'une des périodes les plus difficiles de l'année.

