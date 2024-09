RayThink présente des solutions d'imagerie thermique de pointe à SECURITY ESSEN 2024

YANTAI, Chine, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- RayThink Technology Co., Ltd. (« RayThink »), innovateur dans l'industrie de l'imagerie thermique, fait une apparition remarquée à SECURITY ESSEN 2024 en Allemagne. RayThink présente ses technologies révolutionnaires et ses solutions phares d'imagerie thermique sur le stand 5B27 au parc des expositions d'Essen.

Contrairement aux caméras conventionnelles, la technologie d'imagerie thermique fonctionne indépendamment de la lumière visible, offrant des performances fiables dans l'obscurité totale, le brouillard, la fumée et d'autres conditions difficiles. Cela garantit une surveillance ininterrompue, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans nécessiter d'éclairage supplémentaire, ce qui en fait un atout essentiel dans les applications de sécurité et de surveillance.

Au salon SECURITY ESSEN 2024, RayThink présente ses solutions de surveillance des frontières et des côtes, notamment la série de caméras panoramiques infrarouges SilentW-U. Conçue pour la surveillance de zones étendues à grande échelle, cette caméra de pointe offre une vue panoramique à 360° sans angle mort. Doté d'une stabilisation optique de l'image et d'algorithmes d'assemblage avancés, le système offre une couverture panoramique en temps réel et réduit considérablement le risque d'alarmes manquées. Ses capacités d'imagerie thermique lui permettent de voir dans la nuit, compensant ainsi les limites des caméras traditionnelles à lumière visible dans les environnements peu éclairés.

Le système de radar panoramique infrarouge améliore encore la solution en détectant simultanément plusieurs cibles et en affichant leurs trajectoires de déplacement en temps réel. Pouvant prendre en charge jusqu'à 128 cibles, le système regroupe et visualise les données de mouvement, aidant les utilisateurs à prévoir et à évaluer le comportement des cibles grâce à des informations historiques sur les trajectoires. Le système s'intègre également de manière transparente aux caméras à lumière visible, ce qui permet un suivi, un zoom et la collecte de preuves automatiques.

RayThink présente également sa technologie d'imagerie thermique haute définition 1280, qui permet d'obtenir des images ultra nettes et des portées d'observation étendues. Cette technologie offre une clarté et une précision inégalées, ce qui rend la surveillance à longue distance plus efficace que jamais. RayThink est convaincu que ces capacités captiveront le public et illustreront l'avenir de l'imagerie thermique haute performance.

Avec ses caméras thermiques innovantes et ses solutions complètes pour de nombreux secteurs, RayThink vise à ouvrir la voie en façonnant l'avenir de la technologie de la sécurité et à contribuer au progrès continu de la société.

Pour plus d'informations, visitez notre stand 5B27 au salon SECURITY ESSEN 2024.

CONTACT : Karina Hu, [email protected]