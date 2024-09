RayThink stellt auf der SECURITY ESSEN 2024 modernste Wärmebildlösungen vor

YANTAI, China, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- RayThink Technology Co., Ltd. („RayThink"), ein Innovator in der Wärmebildindustrie, hat einen hochkarätigen Auftritt auf der SECURITY ESSEN 2024 in Deutschland. RayThink stellt auf der MESSE ESSEN GmbH am Stand 5B27 seine bahnbrechenden Technologien und Vorzeige-Wärmebildlösungen vor.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kameras arbeitet die Wärmebildtechnologie unabhängig von sichtbarem Licht und liefert auch bei völliger Dunkelheit, Nebel, Rauch und anderen schwierigen Bedingungen eine zuverlässige Leistung. Dies gewährleistet eine ununterbrochene Überwachung rund um die Uhr, ohne dass eine zusätzliche Beleuchtung erforderlich ist, was sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil von Sicherheits- und Überwachungsanwendungen macht.

Auf der SECURITY ESSEN 2024 stellt RayThink seine Lösungen für die Grenz- und Küstenüberwachung vor, darunter die Infrarot-Panoramakamera der SilentW-U-Serie. Diese hochmoderne Kamera wurde für die Überwachung großer Bereiche entwickelt und bietet einen 360°-Rundumblick ohne tote Winkel. Mit fortschrittlicher optischer Bildstabilisierung und Stitching-Algorithmen bietet das System eine Echtzeit-Panoramaabdeckung und reduziert das Risiko von Fehlalarmen erheblich. Dank ihrer Wärmebildfähigkeiten kann sie auch in der Nacht sehen und so die Einschränkungen herkömmlicher Kameras mit sichtbarem Licht in schwach beleuchteten Umgebungen ausgleichen.

Das Infrarot-Panorama-Radarsystem verbessert die Lösung weiter, indem es mehrere Ziele gleichzeitig erfasst und ihre Bewegungsabläufe in Echtzeit anzeigt. Das System, das bis zu 128 Ziele unterstützt, sammelt und visualisiert Bewegungsdaten und hilft dem Benutzer, das Verhalten des Ziels anhand historischer Flugbahninformationen vorherzusagen und zu bewerten. Das System lässt sich auch nahtlos in Kameras mit sichtbarem Licht integrieren und ermöglicht die automatische Verfolgung, das Zoomen und die Sammlung von Beweisen.

RayThink stellt außerdem seine hochauflösende 1280-Wärmebildtechnologie vor, die ultraklare Bilder und erweiterte Beobachtungsbereiche liefert. Diese Technologie bietet unübertroffene Klarheit und Präzision und macht die Fernüberwachung effektiver als je zuvor. RayThink ist zuversichtlich, dass diese Fähigkeiten das Publikum fesseln und die Zukunft der Hochleistungs-Wärmebildtechnik aufzeigen werden.

Mit seinen innovativen Wärmebildkameras und umfassenden Lösungen für verschiedene Branchen will RayThink die Zukunft der Sicherheitstechnologie mitgestalten und zum weiteren Fortschritt der Gesellschaft beitragen.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns an Stand 5B27 auf der SECURITY ESSEN 2024.

KONTAKT: Karina Hu, [email protected]