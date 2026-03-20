Raytron Microelectronics stellt auf dem MWC 2026 neue Infrarot-Wärmemodule für die OEM-Integration vor

SHANGHAI, 20. März 2026 /PRNewswire/ -- Raytron Microelectronics, eine Tochtergesellschaft von Raytron Technology Co., Ltd. und ein führendes Unternehmen im Bereich der Infrarot-Wärmebildtechnik, gab heute auf dem MWC Barcelona 2026 die Einführung von drei neuen Wärmebildmodulen bekannt: WN2T, DVS256 und die ECOT Serie. Unter dem Motto „See Heat. Anywhere" zeigt Raytron Microelectronics, wie kompakte, hochleistungsfähige Wärmemodule eine breitere Anwendung der Infrarottechnologie in den Bereichen Nachtsicht im Freien, Suche und Rettung, intelligente Städte, industrielle Inspektion und intelligente Fertigung ermöglichen.

Infrared Thermal Module-WN2T

Echtzeit-Temperaturüberwachung mit dem WN2T Thermomodul

Das WN2T, das jüngste Mitglied der WN2-Serie, ist für hochpräzise Temperaturmessungen konzipiert. Die WN2T ist in mehreren Auflösungsoptionen von 256×192 bis 640×512 erhältlich und verfügt über einen proprietären 12-µm-Infrarotdetektor mit hoher Bildrate und einem Infrarot-ISP der zweiten Generation für stabile und hochpräzise Bilder.

Im Vergleich zum WN2-Wärmebildmodul verfügt das WN2T über eine Echtzeit-Temperaturanzeigefunktion, die genaue Temperaturdaten direkt auf Wärmebildern ermöglicht. Dies macht sie ideal für die vorausschauende Wartung, die Inspektion von Solarmodulen, die Überwachung kritischer Anlagen und den kommerziellen Drohnenbetrieb.

Welche Wärmebildmodule eignen sich am besten für die Integration in Unterhaltungselektronik?

Das DVS256 wurde für den Verbrauchermarkt entwickelt und kombiniert Infrarot- und sichtbares Licht, um verbesserte Bilder zu liefern. Mit einer Auflösung von 256 × 192 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 25 Hz sorgt es für eine flüssige Bildgebung bei gleichzeitig niedrigem Stromverbrauch. Das Modul ist sowohl mit Android- als auch mit iOS-Plattformen kompatibel und unterstützt die flexible Integration in tragbare Wärmebildkameras und Smartphone-Zubehör.

Die ECOT-Serie bietet ein 160×120 LWIR-Modul, das für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot entwickelt wurde. Mit ihrer kompakten Größe (10,5 mm × 10,5 mm × 5,8 mm) und dem geringen Stromverbrauch bringen ECOT-Module Wärmebildtechnik und Temperaturmessung in ein breites Spektrum von Anwendungen, darunter Smartphones, intelligente Haushaltsgeräte und tragbare Temperaturmessgeräte.

Die neu eingeführten Wärmemodule unterstreichen die kontinuierliche Innovation von Raytron Microelectronics im Bereich der hochleistungsfähigen, miniaturisierten Infrarot-Wärmebildprodukte und beschleunigen gleichzeitig die Ausweitung der Wärmesensorik von traditionellen industriellen und professionellen Anwendungen auf ein breiteres Ökosystem von intelligenten Geräten und Unterhaltungselektronik.

Informationen zu Raytron Microelectronics

Raytron Microelectronics bietet leistungsstarke Infrarotlösungen für die industrielle Überwachung, die Verhütung von Waldbränden, die Nachtsicht im Freien, die Unterhaltungselektronik und die intelligente Sensorik. Gleichzeitig bietet Raytron Microelectronics OEMs fortschrittliche Wärmebildmodule und -detektoren, die eine nahtlose Integration von Infrarotfunktionen in eine breite Palette von intelligenten Geräten ermöglichen.

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Website: https://www.raytron-microelectronics.com

LinkedIn: Raytron Microelectronics Co, Ltd.

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