Au salon MWC 2026, Raytron Microelectronics lance de nouveaux modules thermiques à infrarouge pour l'intégration des équipementiers

SHANGHAI, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- Raytron Microelectronics, filiale de Raytron Technology Co., Ltd. et leader de l'imagerie thermique à infrarouge, a annoncé aujourd'hui, au congrès MWC 2026 de Barcelone, le lancement de trois nouveaux modules d'imagerie thermique : le WN2T, le DVS256 et la série ECOT. Sous le thème « Voir la chaleur. Partout », Raytron Microelectronics montre comment des modules thermiques compacts à haute performance facilitent une adoption plus large de la technologie à infrarouge dans les domaines de la vision nocturne en extérieur, de la recherche et du sauvetage, des villes intelligentes, de l'inspection industrielle et de la fabrication intelligente.

Infrared Thermal Module-WN2T

La surveillance de la température en temps réel grâce au module thermique WN2T

Le WN2T, dernier né de la série WN2, est conçu pour mesurer la température avec une grande précision. Disponible en plusieurs variantes de résolution, allant de 256 × 192 à 640 × 512, le WN2T intègre un détecteur à infrarouge exclusif de 12 µm à haute fréquence d'image avec son processeur de signal d'image à infrarouge de deuxième génération pour fournir des images stables et de haute clarté.

Par rapport au module d'imagerie thermique WN2, le WN2T propose une fonction d'affichage de la température en temps réel qui présente des données de température précises directement sur les images thermiques. Il est donc idéal pour la maintenance prédictive, l'inspection des panneaux solaires, la surveillance des équipements critiques et les opérations commerciales de drones.

Quels sont les meilleurs modules d'imagerie thermique pour l'intégration de l'électronique grand public ?

Adapté au marché grand public, le DVS256 combine imagerie infrarouge et en lumière visible pour fournir des images visuelles améliorées. Affichant une résolution de 256 × 192 et une fréquence d'images de 25 Hz, il garantit des images fluides tout en maintenant une faible consommation énergétique. Compatible avec les plateformes Android et iOS, le module s'intègre tout en souplesse dans les caméras thermiques portables et les accessoires pour smartphones.

La série ECOT s'appuie sur un module infrarouge à grande longueur d'onde de 160 × 120 pensé pour les espaces restreints. Avec sa taille compacte (10,5 mm × 10,5 mm × 5,8 mm) et sa faible consommation d'énergie, la série ECOT met l'imagerie thermique et la mesure de la température à la portée d'une vaste gamme d'applications, notamment les smartphones, les appareils ménagers intelligents ou les instruments portables de mesure de la température.

Accélérant l'expansion de la détection thermique des applications industrielles et professionnelles traditionnelles vers un écosystème plus large d'appareils intelligents et de dispositifs électroniques grand public, les nouveaux modules thermiques soulignent l'innovation continue de Raytron Microelectronics dans les produits d'imagerie thermique infrarouge miniaturisés et à haute performance.

À propos de Raytron Microelectronics

Forte de capacités complètes allant de la conception de circuits intégrés et de capteurs MEMS à l'intégration de systèmes, la société Raytron Microelectronics propose des solutions infrarouges à haute performance pour la surveillance industrielle, la prévention des incendies de forêt, la vision nocturne en extérieur, l'électronique grand public et la détection intelligente, tout en fournissant aux équipementiers des modules d'imagerie thermique et des détecteurs avancés pour permettre une intégration transparente des capacités infrarouges dans une large gamme d'appareils connectés.

Renseignements complémentaires

Adresse électronique : [email protected]

Site internet : https://www.raytron-microelectronics.com

LinkedIn : Raytron Microelectronics Co., Ltd.

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