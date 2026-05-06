Raytron presenta el primer detector infrarrojo de 8 μm basado en SWLP del mundo en LASER World of PHOTONICS CHINA 2026

SHANGHAI, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En LASER World of PHOTONICS CHINA 2026, Raytron presentó el OHLE6081, el primer detector infrarrojo sin refrigeración de segunda generación del mundo, basado en la tecnología SWLP (empaquetado a nivel de oblea). El OHLE6081 representa un avance significativo en la imagen infrarroja, al hacer que los detectores infrarrojos de alto rendimiento sean más compactos, fáciles de fabricar y rentables. Con un paso de píxel de 8 μm, una resolución de 640 × 512 y un diseño ultracompacto de 11,2 × 11,2 mm, el detector infrarrojo está diseñado para una integración perfecta y aplicaciones como drones comerciales, termografía industrial, visión nocturna exterior y ADAS, impulsando la próxima generación de núcleos infrarrojos compactos, de bajo consumo y escalables.

World’s First SWLP 8μm Infrared Detector

Tres tendencias clave que están transformando la industria de la termografía infrarroja

Primero, se observa una clara tendencia hacia terminales miniaturizados. Aplicaciones como las cámaras termográficas portátiles, los dispositivos portátiles y los drones comerciales requieren cada vez mayores limitaciones en cuanto a tamaño, peso y consumo de energía (SWaP). Segundo, la fabricación rentable se está volviendo esencial, ya que los detectores tradicionales dependen de entornos de sala limpia de clase 100 y procesos de integración complejos, lo que limita la escalabilidad. Tercero, las expectativas de rendimiento siguen aumentando, con una resolución de 640 × 512 píxeles que se está convirtiendo en el estándar principal, junto con mayores requisitos para el rango de medición de temperatura y la calidad de imagen.

Cuatro ventajas clave del OHLE 6081 para la integración OEM

Tecnología avanzada de píxeles de 8 μm

El diseño de píxeles de 8 μm de última generación ofrece una mayor resolución y un reconocimiento de detalles mejorado dentro del mismo tamaño, al tiempo que optimiza el tamaño, el peso y el consumo de energía (SWaP) y el coste para una integración más sencilla del sistema.

Envases SWLP pioneros en la industria para la producción en masa

El encapsulado de doble capa SWLP permite el ensamblaje en entornos estándar sin necesidad de instalaciones de sala limpia. Compatible con procesos SMT, admite la producción en grandes volúmenes y reduce el tamaño del módulo en aproximadamente un 74 % en comparación con los detectores térmicos convencionales de 640 × 512 con encapsulado cerámico, lo que reduce significativamente los costes y acorta los plazos de entrega.

Alta resolución de 640×512 con bajo NETD

Basado en un sensor VOx, el OHLE 6081 logra un NETD < 50 mK, lo que proporciona imágenes de alta calidad y bajo ruido para una detección precisa del objetivo.

Amplio rango de temperatura y tamaño, peso y consumo de energía optimizados

Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 800 °C, el detector presenta un tamaño ultracompacto de 11,2 × 11,2 mm, un peso inferior a 1 g y un consumo de energía inferior a 120 mW, lo que permite su integración en drones comerciales, dispositivos portátiles, automoción y sistemas industriales.

Acerca de Raytron

Raytron es un proveedor líder de soluciones de imágenes térmicas infrarrojas y desarrollador de los primeros chips detectores infrarrojos de 8 μm y 6 μm del mundo. La empresa impulsa continuamente la innovación en detectores infrarrojos, módulos, cámaras y soluciones industriales, aportando valor añadido a sus clientes mediante el avance tecnológico.

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