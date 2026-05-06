Raytron dévoile le premier détecteur infrarouge de 8μm au monde basé sur la technologie SWLP lors de LASER World of PHOTONICS CHINA 2026.

SHANGHAI, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- Lors de LASER World of PHOTONICS CHINA 2026, Raytron a présenté l'OHLE6081, premier détecteur infrarouge non refroidi de deuxième génération au monde basé sur la technologie SWLP (wafer-level packaging). L'OHLE6081 représente une avancée significative dans le domaine de l'imagerie infrarouge, rendant les détecteurs infrarouges de haute performance plus compacts, plus faciles à fabriquer et plus économiques. Alliant un pas de pixel de 8μm, une résolution de 640×512 et un design ultra-compact de 11,2×11,2 mm, le détecteur infrarouge est conçu pour une intégration transparente et des applications telles que les drones commerciaux, la thermographie industrielle, la vision nocturne en extérieur et les ADAS, entraînant la prochaine vague de cœurs infrarouges compacts, à faible consommation et évolutifs.

World’s First SWLP 8μm Infrared Detector

Trois grandes tendances qui remodèlent l'industrie de l'infrarouge

Tout d'abord, la tendance est clairement à la miniaturisation des terminaux. Les applications, telles que les caméras thermiques de poche, les appareils portables et les drones commerciaux, imposent des contraintes de plus en plus strictes en matière de taille, de poids et de puissance (SWaP). Deuxièmement, la fabrication économique devient essentielle, car les détecteurs traditionnels nécessitent des salles blanches de classe 100 et des processus d'intégration complexes, ce qui limite l'évolutivité. Troisièmement, les attentes en matière de performances ne cessent de croître, la résolution 640×512 devenant la norme générale, tandis que les exigences en matière de plage de mesure de la température et de qualité de l'image sont plus élevées.

Quatre avantages clés de l'OHLE 6081 pour l'intégration OEM

Technologie avancée de pixels de 8μm

La conception de pixels de 8μm de nouvelle génération offre une plus grande résolution et une meilleure reconnaissance des détails dans la même taille, tout en optimisant le SWaP et le coût pour une intégration plus facile du système.

Le premier emballage SWLP de l'industrie pour la production de masse

L'emballage double couche SWLP permet l'assemblage dans des environnements standard sans dépendre de salles blanches. Compatible avec les procédés SMT, il permet une production de masse et réduit la taille des modules d'environ 74 % par rapport aux détecteurs thermiques classiques 640×512 emballés dans de la céramique, ce qui permet de réduire considérablement les coûts et les cycles de livraison.

Haute résolution de 640×512 avec faible NETD

Basé sur un capteur VOx, l'OHLE 6081 atteint une NETD < 50 mK, offrant des images de haute qualité et à faible bruit pour une détection précise des cibles.

Plage de température ultra large et SWaP optimisé

Couvrant une plage de températures allant de -40°C à 800°C, le détecteur offre des dimensions ultra-compactes de 11,2 × 11,2 mm, un poids inférieur à 1 g et une consommation d'énergie inférieure à 120 mW, ce qui permet de l'intégrer dans des drones commerciaux, des appareils portatifs, des systèmes automobiles et industriels.

À propos de Raytron

Raytron est un leader des solutions d'imagerie thermique infrarouge et le développeur des premières puces de détection infrarouge de 8μm et 6μm au monde. L'entreprise continue d'innover dans le domaine des détecteurs infrarouges, des modules, des caméras et des solutions industrielles, apportant une valeur ajoutée à ses clients grâce au progrès technologique.

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Site internet : https://en.raytrontek.com

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